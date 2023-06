Arról már korábban is beszámoltunk, hogy az időjárási körülmények miatt kevés mennyiségű és magas toxintartalmú lett a termés. A 2022-es betakarítást nehezítette az aszály, s gazdálkodók is jelezték lapunknak, gond van a minőséggel. Az aflatoxin szennyezettségét megerősítette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is, sőt, azt is, hogy nőtt fertőzöttség.

Ez azért aggályos, mert a gombafertőzés hatására kialakuló fertőzöttség miatt egy toxin termelődik a gabonában, amely 1–6 százaléka kérődzők esetében a tejbe is bejuthat, amely hosszú távon rákkeltő hatású lehet. Ismét megkerestük a hatóságot, hogy megtudjuk, van-e okunk aggódni a káros toxinok miatt. Az ellenőrző hivatal lapunk kérdésére azt közölte, hogy az elmúlt év időjárása ismét csak arra enged következtetni, hogy kiemelt veszélyt jelent a betakarított kukorica aflatoxin-szennyezettsége. Ez a növénytermesztőket, állattartókat és elsősorban a tejtermelő gazdaságokat hozza nehéz helyzetbe. Megjegyezték, az Európai Unióban az aflatoxinra vonatkozó szennyezettségi szint határértéke B1 takarmány-alapanyagokban 0,02 milligramm per kilogramm. A Nébih folyamatosan monitorozza a gabonaféléket, takarmányokat, de az elmúlt időszakban Somogy vármegye egyetlen járásában sem volt szerencsére arra példa, hogy szennyezett takarmány miatt kellett volna eljárást indítaniuk.

Ezzel együtt jelenleg is zajlik egy országos célellenőrzés, amely során felmérő mintavétel történik minden a korábban még nem vizsgált kukoricatételből, hogy ellenőrizzék azok esetleges toxinszennyezettségét.

A Nébih laboratóriumában eddig megvizsgált több tucat kukoricatétel-minta közül csupán egyetlen esetben merült fel a mikotoxin-fertőzöttség gyanúja, mely kapcsán a tételminősítő, vagyis megerősítő vizsgálata folyamatban van. A toxinok ellen lehet védekezni, ám azt a szántóföldön kell kezdeni, hiszen agrotechnológiai módszerekkel megelőzhető a penészgomba elszaporodása.

Hatásos lehet a gyomtalanítás, vetésforgó alkalmazása, de a hatóság megemlítette egyfajta megoldásként a szennyezett kukoricatételek rostálását és tisztítását is. Mindezek mellett pedig kiemelten fontos a tiszta és szakszerű, folyamatosan ellen­őrzött raktározás, a higiénia és a jó szellőztetés. Toxinkötőket is lehet alkalmazni, ám ezek jelentősen növelik a termelés költségeit.