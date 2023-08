A tavaszi esők és elhúzódó hideg nem kedvezett az egyik legnépszerűbb gumós zöldségnek, a burgonyának. – A korai krumpli jól sikerült, de a kései nem lett jó. Jól kötött, de mégsem nőtt meg megfelelően. Nem kedvezett a burgonyának az időjárás, harmincszázalékos volt a kiesés – mondta Horeczki Lászlóné, kadarkúti termelő.

Nagyon párás volt a levegő és a betegségek is megtámadták a növényeket, és a nagy hőingadozás sem tett jót.

Horeczki Lászlóné elmondta, vélhetően minden vásárlói igényt nem tudnak majd kielégíteni, azoknak már nem biztos fog jutni, akik télire is szoktak vinni a zsákos krumpliból.

A költségek folyamatosan növekednek. A kadarkúti termelő szerint ráadásul azt sem lehet tudni, milyen áron fogják megvásárolni a vetőburgonyát ősszel. De nem számít olcsóságra, mert a berzencei Solanum Kft.-nél sem lett kiemelkedő az idei termés.

– Mi most takarítjuk be, szedjük fel az idei termést, de azt kell mondjam, eléggé gyenge, inkább közepes, amit láttam – mondta kérdésünkre Varga György, a berzencei Solanum Kft. ügyvezetője. A hirtelen lezúdult, sok csapadék egyes helyeken megállt a földeken, így ott nem is termett krumpli. – A tavaszi sok esővel kiesett a termés 15–20 százaléka, volt olyan időszak, hogy esett 160 milliméter eső egy hét alatt. A berzencei termelő szerint Európa nagy termelő országaiban mindenütt katasztrofális termés várható, ezért kedvezőek lesznek az eladási árak. – Biztosan el fogjuk tudni adni a krumplit, de nagyon magas lesz a vetőkrumpli ára is, mert a hollandok és a németek 20 százalékos emelést ígértek, ezért az általunk importált krumpli is drágább lesz, így biztosan emelnünk kell majd. Mint mondta, az általuk forgalmazott vetőkrumpli ára szintén húsz százalékkal lehet drágább.