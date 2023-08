– Úgy látom most, hogy a sokéves átlagot közelítő termésmennyiség ígérkezik ezeknél a fajtáknál. Szeptemberig még sok minden történhet, de bízom abban, hogy az eddig megvédett szőlőkben már nem következik be semmilyen káresemény, és a későbbi fajtáknál is számíthatunk a megfelelő mennyiségű termésre. A borvidéki átlag nálunk a hektáronként közel hét tonna, bízunk benne az idén is meglesz. Ez egyébként nem egy túl nagy szám, azonban a hegyvidéki jelleg, valamint a már keveset termő régi és még nem termő új ültetvények figyelembe vételével elfogadható mennyiség – fogalmazott a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke.

Megjegyezte, a minőségről még korai lenne nyilatkozni, ám szerinte a természet adta körülményekhez való alkalmazkodás, a gazdák tudatos, jó technológiák alkalmazásával végzett munkája megmutatkozik majd nemcsak a mennyiségben, hanem a borok minőségében is.

Forrás: veol.hu

Nyitókép: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu