Udvaros Zoltán hozzátette, jövő héten állnak neki learatni a napraforgót. A magokat azonnal el is szállítják tőlük, mert nincsen szabad tárolóhelyük. A tavalyi kukoricából még legalább 100, a búzából, árpából, zabból 150 vagonnal van.

Szabó Tibor mezőcsokonyai gazdálkodó hetven hektáron takarít majd be napraforgót. Mint mondta, a magok azonban egyelőre a „nyakán” maradnak, mert ilyen nyomott áron nem akar túladni a termésen.

Lenyomja a magyar árakat az ukrán napraforgó

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy Vármegyei Igazgatóságának elnöke megkeresésünkre elmondta, a somogyi gazdálkodók idén több mint 3000 hektárról takarítanak be napraforgót. Az időjárás kedvezett a növény fejlődésének, és aki elvégezte a szükséges növényvédelmet, az közepesnél jobb termésátlagra számíthat. Madarász Zoltán azonban kiemelte, tavaly volt, hogy 335 ezer forintért is el lehetett adni tonnánként a napraforgót, idén viszont 110 ezerről is hallani lehet. A NAK vármegyei elnöke hozzátette, a magyar étolajgyárak többsége multinacionális cégek tulajdonában van, akiknek Ukrajnában is vannak termőföldjeik, és az ott betakarított napraforgót hazánkban dolgozzák fel. Ez is közrejátszik abban, hogy ennyire alacsonyak a felvásárlási árak.