Az álláskeresők szemében alulértékelt Kaposvár és Somogy vármegye – hangzott el a Dolgozz Kaposváron elnevezésű keddi programon, a Polgárok Házában. Bellai László az eseményt szervező cég, a Lojális Munkatárs Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, ezen szeretnének változtatni és olyan tendenciát kialakítani, hogy az álláskeresők potenciális lehetőségként tekintsenek a városra és a régióra. – Több mint tucatnyi vállalkozással dolgozunk együtt a régióban, akik között országosan és Európában is elismert kisvállalkozások vannak – mondta Bellai László. – A cégek mögött jó vezetés és korszerűen gondolkodó vezetők állnak. Őket szeretnénk bemutatni a többi cégvezetőnek és álláskeresőnek. Hiába van gazdasági krízis, szükség lesz a képzett munkaerőre, akikért a cégeknek harcolni kell. Szeretnénk megmutatni, hogyan kell ezt csinálni. Van Kaposváron és a régióban már egy jó pár vállalkozás, amelyek képesek minőségi, országosan is elismert bért adni, azonban nem csak ezen múlik egy állás. Fontos az is, hogy mi mindent tud még biztosítani a munkaadó. Azt látjuk, hogy a munkavállalók sok apró tényező alapján hoznak döntést. A jó bér és a jó juttatási csomag mellett sok más is számít – tette hozzá.

Berke Szilárd egyetemi docens a rendezvény egyik előadójaként arról beszélt: a fiatalabb generációnak megváltoztak az igényeik és a koronavírus-járvány időszaka is változtatott a munkavállalók mentalitásán. Kiemelte, azok a cégek tudnak versenyben maradni a dolgozókért, ahol továbbra is az embert helyezik a fókuszba.

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere arról beszélt, a kaposvári vállalkozások, intézmények vezetőitől gyakran hallja, hogy a fejlődésüknek a legnagyobb gátja a munkaerőhiány.