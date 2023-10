A KSH frissen publikált adatai szerint pontosan 293 ezer 470 állandó lakosa van Somogynak. Ez 7 és fél százalékkal kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. A 2001-es adatokhoz képest viszont a csökkenés majdnem 13 százalékos. Az adatokból jól látszik, hogy a vármegye lakossága elöregedő. A legtöbben, 45 ezer 662-en a 40–49 éves korosztályba tartoznak, de a 60 és 69 év közöttiek is több mint 43 ezer 700-an vannak. Tíz évesnél fiatalabbakból 26 és félezren, a kilencven évnél idősebbekből valamivel több mint 1800-an élnek a vármegyében.

Kaposváron tíz év alatt a lakosság száma hatvanezer alá csökkent. A népszámlálási adatok szerint 6848-cal kevesebben, összesen 59 ezer 397-en élnek a vármegyeszékhelyen. A második legnépesebb somogyi város Siófok, ahol 23 ezer 742-en vannak. Nagyon sok településen csökkent a népességszám, néhány helyen viszont emelkedés tapasztalható. Balatonföldváron 258-cal, Balatonfenyvesen 108-cal, Zamárdiban 66-tal, Igalban 64-gyel, Fonyódon 21-gyel laknak többen, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere elmondta, a mai világban óriási kincs, amikor egy település lélekszáma növekszik. Fenyvest a biztonság, a tisztaság és a nyugalom miatt keresik sokan még ilyen magas ingatlanárak mellett is. A polgármester hozzátette, a turizmus több ága is egész éves állást tud biztosítani sokaknak, ami szintén vonzó.

Az elmúlt húsz évben jelentősen csökkent a munkanélküliek száma Somogyban. A 2001-es népszámláláskor valamivel kevesebb mint 113 ezren dolgoztak, 15 ezer 800-an állás nélkül voltak. Tíz évvel később 114 ezer 215 foglalkoztatott és 20 ezer 639 munkanélküli volt a vármegyében. A 2022-es felmérés idején viszont több mint 130 ezren dolgoztak, és kevesebb mint 8900-an voltak állástalanok.

Elöregednek a falusi gyülekezetek

Vallásos emberekből is kevesebb van Somogyban, bár a lakosság majdnem egyharmada nem válaszolt arra, melyik felekezethez tartozik. A legtöbben, több mint 115 és félezren római katolikusnak, kicsivel több mint 17 ezren reformátusnak vallották magukat. A képzeletbeli dobogó harmadik helyét az evangélikusok foglalják el. Ők pontosan 4610-en voltak a tavalyi népszámlálás idején.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese megkeresésünkre elmondta, el kell ezen gondolkodni, fontos lenne megújulni és vonzóvá tenni a kereszténységet, valamint az evangélikus egyházat.

– Miután megjelentek az adatok, minden esperes levelet kapott a püspökétől, melyben az volt, nézzünk magunkba, imádkozzunk azért, hogy erősödjön az egyházunk – hangsúlyozta az esperes. – Sajnos a somogyi falvakban elöregednek a gyülekezetek. A fiatalok a városokba költöznek, emiatt ott növekedett is az evangélikusok száma.