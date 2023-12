2023-ban is tovább erősödött az áruházi forgalom az online vásárlásokkal szemben a legnagyobb hazai műszaki áruházlánc, a MediaMarkt éves adatokat elemző riportja szerint. Nem változtak a Covid utáni folyamatok, tovább erősödött az áruházi forgalom, az online súlya pedig 18% körül alakult az év végére – derül ki Magyarország legnagyobb műszaki áruházláncának év végi visszatekintőjéből. A fizikai üzletek növekvő forgalmát a cég részben a terjeszkedések sikerének tulajdonítja, hiszen három új, stratégiailag fontos városban (Dunakeszi, Gödöllő, Hódmezővásárhely) nyitottak fizikai üzletet 2023-ban.

„Bár a forgalmon február után jelentősen visszaesett, év végére lassan, de visszatért az emberek vásárlási kedve” - értékelte az évet Magyar Norbert, a Media Markt Magyarország kereskedelmi igazgatója. „Sokan halogatták a nagyobb értékű műszaki cikk beszerzéseiket és kivárták a novemberi akciókat. A karácsonyi vásárlásokkal együtt így az év végi hajrá mérsékelte az éves visszaesést. Idén már nem volt jellemző a fennakadás az áruellátottságban sem. Gyakorlatilag megszűntek a chiphiányból származó problémák. A vásárlások zökkenőmentesen történhettek mind online, mind pedig a fizikai áruházainkban, aminek köre ismét 3 helyszínnel bővült. És bővülni fog, hiszen jövőre további üzletek nyitását tervezzük. Megerősödött az omnichannel stratégiánk is, amit különösen karácsonykor kifejezettem preferáltak a vásárlók. Egy online kinézett termék esetében ugyanis a késői szállítástól való félelem miatt akár az értékesítési pontok bármelyikén át tudták venni a készüléket, de kisebb termékek esetében akár az év végén indított 2 órás házhozszállítási opciót is kérhették” – tette hozzá a kereskedelmi igazgató.

2023 legkeresettebb műszaki cikkei

A tavalyi év nagy vesztese a beépíthető konyhagépek kategória, ami 2022-ben rekordévet zárt, idén azonban közel 30%-kal csökkent a forgalom. Ez részben az állami ösztönző programok lezárásának és a kevesebb átadott új lakásnak köszönhető, részben pedig annak is, hogy aki tehette, tavaly lecserélte az ilyen típusú eszközeit. 2023-ban a szokásosan jól teljesítő kategóriák mellett, mint amilyen a telekommunikáció, a tv, a számítástechnika, a konzolok és a kellékek, a kisgép kategória forgalma nagyot erősödött év végére. A kisebb háztartási gépek - tehát a konyhai kisgépek, a porszívók, a kávéfőzők, a szépségápolási termékek - forgalma 10%-os fejlődést produkált az előző évhez képest. Ezek közül is kiemelkednek az airfryerek, amelyek egész évben jól fogytak, de novemberre abszolút slágertermékké léptek elő. Az érdeklődés a forrólevegős sütők iránt egészen karácsonyig kitartott, így összességében a kategória duplázta a tavalyi forgalmat. Az álló porszívó szintén egy olyan háztartási eszköz, amire évről évre folyamatosan nő az igény. Idén már a porszívók forgalmának több mint felét ez a típus adta. A konzolok esetében közel másfélszeresére nőtt a forgalom 2023-ban. A kiemelkedő érdeklődés leginkább a PlayStation 5-nek volt köszönhető. A játék kategóriában egyébként idén a konzolok mellett a nem elektronikus építőjátékok forgalma is várakozások felett teljesített, mely új kategóriaként jelent meg a MediaMarkt online és offline kínálatában egyaránt.

A televíziók esetében a tavalyi eredmények után - amit többek között a foci VB is generált - nem meglepően csökkent a kereslet és az eladott mennyiség is, ugyanakkor az OLED és a 60” -nál nagyobb méretű készülékek a tavalyi évet meghaladó eladással zártak. Az olcsóbb televíziók iránt csökkent leginkább a kereslet. Az elmúlt években fokozódó érdeklődés övezte az elektromos rollereket, és nem volt ez idén sem másképp: mind értékben, mind darabszámban 30%-kal többet értékesített a MediaMarkt ezekből az elektromos közlekedési eszközökből. Az okosotthon termékek - a biztonsági kamerák, a nyitásérzékelők, vagy fogyasztásmérők - forgalma ugyancsak megugrott, közel duplázódott a 2022-es naptári évhez képest. Évek óta slágertermék a fej- és fülhallgató kategória, amelyből többszázezer darabot ad el a műszaki áruház évente. Így történt idén is, ugyanakkor a forgalom ezúttal a tavalyival megegyező, nem történt növekedés, de visszaesés sem.

Bár megjelent az alávásárlás, növekedett az átlagos kosárérték 2023-ban

A műszaki szektorra egy általános 15-20%-os áremelkedés volt jellemző tavaly óta, de igazán kiugró drágulás egy termékcsoporton sem volt megfigyelhető a MediaMarkt kínálatában. Az OLED televízók esetében egy bizonyos szintű árcsökkenés is történt, ahogy az iPhone 15 is a vártnál kedvezőbb áron érkezett. Ugyanakkor a műszaki szektorba ebben az évben gyűrűztek be leginkább az elmúlt évek nehézségei, 2023-ban a recesszió hatására az emberek visszafogták a költéseiket és csak a legszükségesebb beruházásokra szorítkoztak. Megjelent a lefelé vásárlás, azaz sokan az olcsóbb kategóriájú termékek felé terelődtek. Jobban meggondolták, megtervezték költéseiket a fogyasztók. A legtöbb termékkategórián mindezek mellett növekedett a kosárérték. Az idén minden eddiginél népszerűbb OLED TV-k bruttó átlagára kerekítve 486 ezer forintról 511 ezer forintra nőtt. Játékkonzolok esetében az átlagár 180 ezer forintról 230 ezer forintra emelkedett, aminek elsődleges oka, hogy idén a PlayStation forgalom ugrott meg, aminek átlagára jóval magasabb. A kávéfőző vásárlásoknál is növekedett a kosárérték, itt elsősorban az automata kávéfőzők voltak az árfelhajtók: a kotyogós kávéfőzőktől az automatákig 42 ezer forintról 46 ezer forintra emelkedett a készülékek átlagára. A konyhai háztartási kisgépek esetében ugyanez 17 ezerről 21 ezerre nőtt. Ebben az esetben a kategória üstököse, az airfryer vitte fel jelentősen az átlagárat. A forrólevegős sütők bruttó kosárértéke 2023-ban 58 ezer forint volt.