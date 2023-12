A téli desszertek közkedvelt alapanyaga a gesztenye, amelyből a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) szerint az idén Európa-szerte kevés termett. A legnagyobb hazai gesztenyefeldolgozó adatai szerint míg egy átlagos évben 1200–1500 tonna gesztenyét dolgoznak fel, az idén alig 500–600 tonna gesztenye került az üzembe. Egyed Károly, a kadarkúti Sarkpont Zrt. tulajdonos-ügyvezetője szerint rég nem volt olyan rossz a termés, mint most.

– A gesztenye kiismerhetetlen, hiszen termés szempontjából nincs két egyforma év. Harminc éve foglalkozunk feldolgozással, de ilyen rossz még nem volt, mondta Egyed Károly. A Sarkpont Zrt. egy 60 hektáros ültetvényen igyekszik a megfelelő technológiát kifejleszteni a telepítésre. Ugyanis a cég feldolgozással foglalkozik, az alapanyag nagy részét külföldről importálják, Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból és a Balkánról. De ott sem lett jó a termés.

– A virágzás idején sokat esett, ami kimosta a virágport. S mivel nem tudott megtermékenyülni az egylaki növény, termés sem lett ezeken a fákon. Ráadásul ez az időjárás kedvezett a károsítóknak is, ami mégis megkötött, azt a kártevők pusztították el. Iharosberény környékén sem volt jó a gesztenyetermés, számolt be a helyzetről Murvai Dániel, a Kertax Kft. tulajdonosa. – Nálunk Magyarországon is a virágzáskor tapasztalt szélsőséges időjárás befolyásolta a termést. Harminc éve nem volt olyan rossz a gesztenyetermés, mint ebben az évben, mondta érdeklődésünkre Murvai Dániel.

Alapanyaghiányban azért nem szenved az iharosberényi cég, mert időben felismerték, hogy hiány lesz gesztenyéből. – A termőhelyek Iharosberényben vannak, zártkerti ingatlanokon van mintegy 500 fánk, a település vonzáskörzetében vásároljuk meg az alapanyagot, ami az idei évben még éppen hogy ki tudta szolgálni az igényeinket. Időben észleltük, hogy kevés lesz a termés, ezért sok szóbeli és írásbeli szerződést is kötöttünk nagyobb termelőkkel, akik hozzánk kötötték le a megtermelt mennyiséget, mondta Murvai Dániel. Még az is hozzájárult az idei beszerzés sikeréhez, hogy magasabb felvásárlási árat tudtak kínálni a konkurens cégeknél, így a termelők inkább nekik adták el a különleges ízvilágú gyümölcsöt.

Tele vitaminnal

A szelídgesztenye, a vásárok hangulatát idéző sültgesztenye mellett főként desszert formájában kerül a fogyasztókhoz. Ma már széles termékpalettából válogathatnak a fogyasztók: ízesített pürék, bio pürék, krémek, liszt, töltött péksütemények, előfőzött gyorsfagyasztott gesztenye, valamint az igazán különlegesnek mondható gesztenyefasírtig és pogácsáig terjed a skála. A gesztenye különleges tulajdonsága, hogy igazi vitaminbomba és feldolgozás után sem veszít vitamintartalmából.