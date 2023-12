Fiadon a 43 lakott lakáson kívül 33 üres ingatlan van, ami az összállomány 43,42 százaléka. Gyurik Attila polgármester azt mondta: az elhagyott lakások majdnem mindegyike rossz állapotú, elhanyagolt. Egy részüket még a 2000-es évek elején németek vásárolták meg, közülük többen már nem járnak Fiadra, és a falubeliek nem tudnak róluk semmit.

– Akadnak olyan távolabbi településen élő magyar családok is, akik annak idején hétvégi háznak vásároltak ingatlant a községünkben – tette hozzá. – Eltérő okok miatt azonban egy ideje már nem keresik fel a települést, és a házak évek óta üresen állnak.

Rajtuk kívül vannak egykori fiadiak, akik elköltöztek, más városban dolgoznak és jóformán csak rokonlátogatóba jönnek néha haza. Bár az utóbbi időben két-három házat megvettek Fiadon, és elkezdték felújítani őket – köztük az egyiket egy holland házaspár –, azonban az elhagyott üres épületek folyamatosan pusztulnak.

Az adatok szerint 24 lakott lakás és 28 üres ingatlan található Libickozmán, ami a teljes állomány 53,85 százaléka. Horváth Gábor polgármester elmondta, az üres ingatlanok között nyaralóházak is találhatóak, amelyeket ősszel, télen nem használnak. Az elhagyatott építmények között van, amelyikkel nagyjából 30 éve nem foglalkozik senki, a tulajdonos meghalt, az örökösök nem törődnek a rommal, vagy eladták, és az új tulajt sem érdekli már a ház. Horváth Gábor arról is beszélt, hogy több régi építmény még nem dőlt össze, de az állaga miatt nyugodtan bontani lehetne, csakhogy a munka, illetve az építési törmelék elszállítása sokba kerül.

– Az is előfordult, hogy a külföldi vásárló még évekkel ezelőtt nemcsak házat vásárolt, hanem a szomszéd ingatlant is megvette azzal a szándékkal, hogy idővel azt is felújítja, ám végül ez elmaradt, de még az állagmegóvás is...

Sikeres a családokat támogató ingatlanvásárlási projekt

Zimányban 178 lakott lakás és 7 üres ingatlan található, mely a teljes állomány 3,78 százaléka – derült ki az egyik lap térképén közölt adatokból. A helyi önkormányzatnak három értékesítésre váró telke van, de a községben pillanatnyilag nincs eladó lakás. Takács János polgármester azt mondta: a csoknak köszönhetően az elmúlt bő egy évben három, korábban üresen álló házat értékesítettek, és fiatal családok telepedtek le.

– Az 557 lelkes településünkön 112 tizennégy év alatti gyermek él – hangsúlyozta. – A hosszú távú fejlődés alappillére, hogy megfelelő szolgáltatások álljanak a lakosság rendelkezésére és a közelben legyen elég munkahely. A csaknem 110 aktív helybeli több mint 50 százaléka a tőlünk 13 kilométerre fekvő Kaposvárra jár dolgozni.

Borítóképünk illusztráció!