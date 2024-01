– Az év elején egyelőre kevesebb a munka, mint amennyi tavaly ilyenkor volt – mondta Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője. – Sokan csökkentették az utazásra szánt kiadásaikat, elmaradtak a korábbi síutak és a reméltnél kevesebb céges évzáró rendezvény volt. Szerencsére vannak állandó munkáink, így az egyik somogyi vállalkozáshoz naponta három busszal szállítjuk a munkásokat és időnként előfordulnak alkalmi megbízások is.

A kaposvári cég diákokat szállított a napokban a fővárosi pályaválasztási szakkiállításra, melynek a Hungexpo adott otthont és biztos bevételt jelentenek a hétvégi osztrák takarító járatok is. Ezek a buszok általában péntek este indulnak a népszerű síparadicsomokba, ahol a részben somogyi személyzet panziókban, hotelekben rak rendet. A takarítók szombat délutánra végeznek a munkával és aznap indulnak vissza. Ez a megbízás decemberben kezdődött és előreláthatóan a síszezonban, március végéig tart.

Németh József azt mondta: 12 autóbuszt használnak, 2023-ban több mint 40 millió forintot költöttek gázolajra, 2024-ben 45 millió forint felett terveznek. Erre jön februártól az útdíj, s korántsem mellékes tétel az alkatrész, mely tavaly óta nagyjából 30 százalékkal drágult, s így jóval többet fizetnek az autógumiért és az akkumulátorért is. A cég is árat emelt. Az eddigi kilométerenkénti nettó 600 forint helyett 2024-től 700 forintot számláz. Az ügyvezető abban bízik, hogy a lakosság előbb-utóbb többet fordíthat utazásra, lesz igény és keret arra, hogy minél többen felkeressék a Balatont, Villányt vagy épp a fővárost. Ezzel párhuzamosan a céges megrendelések növekedését is várják.

– A kieső járatokat megpróbáljuk pótolni, Kaposváron és a környékén új üzemek épülnek és feltehetően szükség lesz majd a dolgozók szállítására – hangsúlyozta. – Fejlesztésre 2024-ben nem készülünk, a buszok átlagéletkora nagyjából 13 év, a legfiatalabb nyolcesztendős. Ha esetleg mégis szükség lesz a járműbeszerzésre, akkor ezt hitelből akarjuk megoldani.

Szabó Bence, a bolhási Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte, náluk a legnagyobb tétel a munkabér, az üzemanyag és a javítás. Cégük öt autóbuszt üzemeltet, a kisebb befogadó-képességű járművek átlagéletkora közel hét, a nagyobbaké csaknem 15 év. Az idén egy használt, 50 személyes, tíz év körüli buszt szeretnének vásárolni.

A jó sofőrt mindenhol megbecsülik

Nyolc sofőrünk van, 2024-ben átlag 20 százalékos béremelést adunk – közölte Németh József. – A csapat nagy része régóta nálunk dolgozik, tapasztalt szakemberek. Somogyban az autóbusz-vezető is hiányszakmának számít, mivel alapvetően a fiatal és a középkorosztályból sokan külföldön vállalnak munkát, többnyire osztrák, német cégeknél, de akadnak olyanok is, akik Angliába mentek ki. Időnként nálunk is akadnak új jelentkezők, az idén is jöttek, de pillanatnyilag nincs felvétel.