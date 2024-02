– Érdekel az új program, elsősorban eszközbeszerzésben gondolkodunk – hangsúlyozta Szabó Krisztián, a kaposvári Szabó Fogaskerék-gyártó Kft. ügyvezetője. – Szerintem stratégiai jelentősége van a beruházásoknak, különösen műszaki területen, ez a lehetőség nagy lökést adhat a helyi gazdaság fejlődésének is. A meglévő géppark bővítése fontos érdek, ezért újabb CNC-marógépen kívül háromdimenziós mérőgépet is üzembe akarunk állítani még 2024-ben és folytatjuk az új, 5000 négyzetméteres csarnokunk építését. Ennek átadását novemberre tűztük ki.

– Jól hangzik az új lehetőség, de az idén nem nyújtózunk nagyot, takaréküzemmódban dolgozunk – mondta Szente Mihály, a ságvári Tricciana Zrt. igazgatója. – Tavaly gyengén fizetett a búza és a kukorica, sajnos, a napraforgónál is alacsonyabb bevételt értünk el, mint két éve. Ráadásul az általános termelési költségeink tetemesen nőttek, emelni kellett a munkabért is, ezért most egyet tehetünk, reménykedünk, hogy számunkra előnyösen alakulnak majd a terményárak.

A 900 hektáron gazdálkodó társaság 13 dolgozónak biztosít megélhetést és volna ötlet a fejlesztéshez. Első körben két ko­rosabb traktortól válnának meg és helyükbe modern, gazdaságos üzemeltetésű gépet állítanának. A fejlesztés minimum 200 millió forintba kerülne, ezen túl a szárító tisztítóegységének felújítását sem lehet túl sokáig halogatni, ez nagyjából 20 millió forintos tétel.

A nagybajomi Vasi Group Kft.-nél telephelyfejlesztést terveznek: pályázati forrás felhasználásával nagyjából 35 millió forintot költenének egy géptároló-építésre. Murvai Dániel, az iharosberényi Kertax Kft. tulajdonosa kiemelte: minden kedvezményes anyagi forrás fontos a vállalkozásoknak, mert a projektek finanszírozása nagy terhet ró a cégekre. Társaságuk 2024-ben élelmiszeripari fejlesztéseket kívánnak elindítani részben pályázati forrásból.

– A csomagolóberendezések mellett feldolgozógépsorokat szeretnénk vásárolni és a jelenlegi 2500 tonnáról 4000 tonnára kívánjuk növelni a hűtőkapacitásunkat – közölte. – A termékfejlesztést folytatni akarjuk és egy napelemrendszer kiépítése is szerepel a programban. Két ütemben csaknem 500 millió forintot kívánunk korszerűsítésre költeni.

Tíz- és százmillió közötti forrásokat lehet majd igényelni

A Ginop Plusz programban a kormány a következő időszakban összesen 450 milliárd forintot biztosít a vállalkozások fejlesztésére. Ebből 130 milliárd forintnyi forrás már a második negyedévtől kezdődően elérhetővé válhat, amely 0 százalékos célzott hitelekkel segíti a kkv-szektor versenyképességének megerősítését.

Az igényelhető hitelösszeg nagysága 10 és 100 millió forint között lesz. Azt is közölték: a hitel felhasználható többek közt új eszközök beszerzésére, így gépek, informatikai eszközök vagy megújuló energiaforrást hasznosító, azaz a zöld energiát támogató technológiák megvásárlására, emellett igénybe vehetők még képzési és tanácsadási szolgáltatások is.