– A cégvezetők az első megbeszélésen gyakran azt hozzák fel, hogy nincs pénz béremelésre – avatott be Svajda József. – Mi viszont arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az adott körülmények között miként lehetséges a dolgozók jövedelmét növelni. Döntő cél az alapbéremelés. Azt is tapasztaljuk, egyre több helyen pluszpénzt adnak a dolgozóknak azért, hogy megtartsák a csapatot. Van, ahol jelenléti vagy lojalitási díjat fizetnek, máshol ösztönzőt vagy három év munka után már törzsgárdajutalmat is adnak.

Gyorsan lelépnek a fiatal szakemberek A bértárgyalásokon egymást kölcsönösen tiszteljük és a megegyezésre törekszünk – emelte ki Svajda József.

– A munkáltatók is tisztában vannak azzal, ha nincs munkaerő, akkor nincs profit sem. Sok cég komoly nyomás alatt kénytelen működni, mivel kevés a képzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező munkaerő. Márpedig Kaposváron is szükség van erre a bejelentett nagyberuházások miatt. Ha nem fizetik meg a munkaerőt, akkor egész egyszerűen továbbállnak, és ahogyan tapasztaljuk, a szomszédos országokba, leginkább Ausztriába mennek dolgozni.

Svajda József szerint különösen a 35 év alatti, fiatal, mobilisabb dolgozók döntenek gyorsan. Ha a cégüknél nem úgy alakul az életük, akkor körbenéznek a munkaerőpiacon, s ha megtalálják a számításukat, akkor azonnal munkahelyet váltanak. Az MSZSZ megyei vezetője szerint ezért senkit nem szabad elítélni, érthető, ha a dolgozók minél magasabb bért és egyéb juttatást akarnak.