Míg korábban a kormány döntése értelmében kellett bevezetniük, most az ügyfelekért zajló egyre komolyabb verseny miatt saját üzletpolitikai érdekek alapján jelent meg a banki kínálatban, az MBH Banknál a fizetési moratórium: a hitelfelvevőknek hónapokkal később kell csak megkezdeniük kölcsönük törlesztését – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Ha az ember hitelt vesz fel jellemzően azért teszi, mert nincs elég saját megtakarítása, hogy megvegye azt, amit tervezett. Ha pedig belekezd az adott beruházásba - teljesen mindegy, hogy saját pénzből vagy részben hitelből történik a finanszírozás - akkor jellemzően kiköltekezik. Ilyen esetekben jól jön bármilyen átmeneti segítség, amely akár időszakosan segít.

A vállalati hitelezésben épp ezért jellemző a beruházási hitelek esetében az a konstrukció, amikor a hitel visszafizetésében 12-48 hónapos időtartamra a bank türelmi időt ad a hitel tőkerészének visszafizetésére. Ezekben a hónapokban a vállalkozásnak csak a hitel aktuális kamatát kell fizetnie, a tőketörlesztés csak onnantól indul, amikor a beruházás már megvalósult és az abból termelődő bevétel fedezetet nyújt a hitel teljes törlesztőrészletének megfizetésére.



A beköltözést segíti a halasztott törlesztés



Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a lakossági oldalon is van létalapja a türelmi idős konstrukcióknak. Egy-egy lakásvásárláskor ugyanis a családok jellemzően kiköltekeznek, hiszen a jegybank hitelfékszabályai alapján minimum 20 százalékos önerőt kell biztosítaniuk. Ráadásul az új lakás megvásárlása mellett jellemzően annak berendezését, esetleg felújítását, átalakítását is ki kell fizetniük a beköltözés előtt.

Ilyen esetekben segítség lehet az, ha a teljes törlesztést csak néhány hónappal később kell megkezdeni és az ügyfélnek egy átmeneti időszakban csak kisebb összeget kell havonta utalnia a banknak. Ugyancsak segítség lehet ez a megoldás akkor, ha a hitelt felvevő arra számít, hogy a türelmi idő letelte után magasabb lesz a jövedelme és könnyebben tudja majd fizetni a magasabb törlesztőrészleteket. Ez kiváltképp igaz lehet a mostani időszakra, amikor az infláció csökkenése egyre hangsúlyosabb és így a cégek béremeléseinek köszönhetően a reálbérek újra növekedésnek indultak.

A türelmi idős konstrukciónak természetesen van árnyoldala is - figyelmeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A türelmi idő alatt ugyanis nem történik tőketörlesztés, így a türelmi idő lejárta utáni időszakban a törlesztés összege megemelkedik. Gergely Péter szerint egy 20 millió forintos, 20 évre felvett hitel esetében 24 hónapos türelmi idővel számolva az első két évben törlesztőrészlet negyedével, akár havi 40 000 forinttal is csökkenhet. Ám ezért a futamidő fennmaradó 18 évében havi 5 százalékkal, havonta 7-8 ezer forinttal magasabb törlesztést kell majd fizetnünk.

A lakáshitelpiacon jelenleg három bank kínál türelmi idős lakáshitel finanszírozást.

- Az UniCredit Banknál 6, illetve 12 hónapos időszakra kérhetünk türelmi időt a hitel tőkerészének megfizetésére.

- Az OTP Bank Évnyerő hitel konstrukciója 12 hónapos türelmi időt biztosít.

- A Gránit Banknál akár a példában említett 24 hónapos halasztott törlesztés is elérhető.

Már a személyi kölcsönöknél is



A piaci verseny azonban új területekre is elhozza a türelmi idős megoldásokat. Az MBH Bank úttörőként a személyi hitelek esetében is lehetőséget biztosít arra, hogy a hitel felvételét követően ne azonnal rakódjon az ügyfelekre a hiteltörlesztés terhe.

Tekintve, hogy a személyi kölcsönök esetében rövidebb futamidőről van szó, ezért a türelmi idő értelemszerűen csak rövidebb lehet, ráadásul érdemi segítséget az átlagosan 2 millió forintos személyi kölcsönök esetében nem jelentene, ha a futamidő első időszakában csak a kamatot kellene megfizetni. Épp ezért az MBH halasztott törlesztési konstrukciójában az ügyfelek a személyi kölcsön felvételét követő első három hónapban semmilyen törlesztést nem kell, hogy fizessenek a banknak. A kölcsön törlesztése a három hónapos moratórium után kezdődik meg.

Gergely Péter szerint a konstrukció így lényegében megegyezik a hiteltörlesztési moratórium feltételeivel. Ám, amit akkor a koronavírus járvány gazdasági hatásainak kivédése érdekében a kormány írt elő a bankoknak, most saját üzleti megfontolásokból maguk kínálják ügyfeleiknek.

A három hónapos törlesztési csendért cserébe az ügyfeleknek kedvezményosztálytól függően havi 7-8 százalékkal magasabb törlesztést kell bevállalniuk a futamidő fennmaradó hónapjaira – mondta a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Ez egy 3 millió forintos, 5 évre felvett személyi hitel esetében havi 5-6 ezer forinttal magasabb törlesztést jelent. A türelmi idő nélküli konstrukcióban kedvezményosztálytól függően a törlesztés 72 600 – 88 300 forint között mozog, míg a három hónapos moratórium igénybevétele esetében a havi törlesztés 77 800 és 89 600 forint között mozog a bank példaszámítása szerint. A teljes futamidőre vetítve a három hónapos moratóriumért vállalt finanszírozási többletteher (a teljes visszafizetendő összeg) a fent említett példában 80-124 ezer forinttal lesz magasabb a 5 év alatt, mint a türelmi idő nélküli megoldásnál.