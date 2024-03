Bencs Zoltán elmondta, hogy Magyarországon található 12 vízügyi igazgatóság közül csak nekik van homokzsákvarró üzemük. Ez azt is jelenti, hogy baj esetén az egész országnak tudnak segíteni a bolhóiak. A DDVIZIG igazgatója hozzátette, jó kapcsolatot ápolnak a horvát, a szlovén és a román vízügyi szervekkel is, ezért ha szükséges, akkor a határ menti országokat is tudják zsákokkal támogatni.

Önállóságot teremtettek a vízügyesek

Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára az eseményen elmondta: a rendszerváltozást követően, miután a magyar honvédségnél leépítették a létszámot, nagyon sok honvédségi és határőrségi ingatlan gazdátlan lett, vagy maradt az államnál funkció nélkül. Ezért is nagy öröm, hogy a vízügy vagyonkezelésbe vette a bolhói területet. Réthy Pál kiemelte, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak különböző fajta zsákokból összesen több mint 6,8 millió van készleten jelenleg.

Egy-egy árvízi eseménynél azonban ez a szám kevésnek bizonyulhat. A helyettes államtitkár hozzátette, a 2010-es árvíz idején 8,5 millió homokzsákot kellett felhasználni, ezért is fontos, hogy önellátó legyen a vízügy. A homokzsákvarró üzem átadásán részt vett Biró Norbert, a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Nagy Csaba baranyai országgyűlési képviselő, a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács elnöke is.