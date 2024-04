Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke köszöntötte a harminc gazdálkodót. Winklerné Csehi Mónika, a gazdasszonyok gazdakörének elnöke aktív közreműködésével a mostani szezonális munkák idején is szép létszámban voltak jelen a helyi és környékbeli termelők.

Az első előadó, Kalocsai Re­nátó egyetemi docens a Széchenyi István Egyetemről érkezett, a talajvizsgálati eredmények értelmezéséről tartott beszámolót. A humusztartalom, a tápanyagok hasznosulása, a talajminták vétele és vizsgálata is téma volt. Szólt a szőlő tápelemfelvételéről, a minták reprezentativitásáról, a táp­anyag-ellátási szaktanácsadási rendszerekről és a kézi talajszkennerek által biztosított gyors eredményekről is.

Másodikként Varga Barnabás gazdálkodó, a Magosz Vas Megyei Ifjú Gazdák Gazdakörének elnöke beszélt a digitalizáció előnyeiről, a szaktanácsadók számára nyújtott lehetőségeiről és az ingyenesen hozzáférhető, gyakorlatban hasznos szoftverekről. Bemutatta a MobilGazda, a Plantnet, a PrecMet, az eGN, a OneSoil és az Agromedium programok funkcióit.

Molnár Péter Zsolt, Somogy főfalugazdásza az egységes kérelmek 2024-es aktualitásairól, a fiatal gazdák támogatásáról, a Területi Monitoring Rendszer és a mobilGazda változásairól és a műholdas ellenőrzésekről beszélt. Szólt a támogatások feltételeinek módosításairól, valamint a feltételességről is.