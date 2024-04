Állatorvosi lónak mondható egy eset: a csalók a sértettet úgy ejtették tévedésbe, hogy egy hamis netbanki felületet helyeztek el egy google hirdetésben. A károsult rákeresett a saját bankjára, és az első találat a netbankra ez a szponzorált hirdetés volt. Az ügyfél ezen a hamis felületen adta meg az azonosító adatait, és a pénze eltűnt. Egy másik sértett meghirdetett egy terméket az interneten, jelentkezett az állítólagos vevő, aki egy e-mail-címet kért, majd kilépett a hirdetési platform felületéről, és a sértettnek privát e-mailjére küldött egy linket, ami egy futárszolgálat hamis felületére irányította. Ott netbanki adatokat kértek tőle. Más ügyben banki ügyintézőnek kiadva magukat telefonon hívták fel a csalók a sértettet azzal, hogy illetéktelenek fértek a számlájához, azonnal adja meg az adatait, hogy intézkedhessenek.

Kokas Sándor alezredes, a bűnmegelőzési osztály munkatársa és Borovics Gábor százados, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályán tavaly felállított kibervédelmi nyomozócsoport tagja sorolja az eseteket. A nyomozócsoport feladata a kapitányságokon folyó nyomozások szakirányítása, az összefüggések feltárása, de saját ügyeik is vannak. Gyakori a több sértettet megkárosító ügy.

– Ha el akarunk adni valamit, akkor csak egy címet és egy számlaszámot kell megadni ehhez, ha mást kérnek, az átverés – mondták. – Ha a bank nevében telefonálnak azzal, hogy gyanús tranzakciót észlelnek, akkor nem kérnek banki adatot vagy azonosítót, hiszen ők azt tudják. Ha valakit ilyennel hívnak, akkor elég azt mondani, hogy nem én voltam és kérem a számlám zárolását! Érdemes odafigyelni arra, hogy mit csinálunk, ha jön sms egy csomagról, de nem rendeltünk, vagy nincs is olyan előfizetés, ami miatt keresnek.

Visszaszerezhető a pénz

Vannak sikerek, ha a sértett időben jelzi a rendőrségnek, hogy mi történt. Így van remény arra, hogy akár külföldi számlákról is visszaszerezhető a pénz, nemrég 4 millió forintot szereztek vissza. Szaporodnak a hasonló ügyek, bár a felvilágosítás hatására némileg csökkent a számuk, de még így is jelentős terhet rónak a rendőrségre. Borovics Gábor szerint az idén tapasztaltak némi visszaesést, mégis mintha egyre több csaló állna rá a könnyű pénzkeresetre. Az is igaz, hogy emberek tudatosabbak lettek, 2024-ben egyre több bejelentést kaptak, hogy gyanús e-mailt, sms-t kaptak. A rendőrök azt kérik, hogy ilyenkor mindenki forduljon hozzájuk.

– Az e-mailben, sms-ben, webes felüleleten vagy telefonon érkező adathalász megkeresések célja az, hogy az ügyfél érzékeny adatait megszerezzék – foglalta össze Kokas Sándor, aki kollégáival több mint száz felvilágosító előadást tartott az elmúlt időszakban Somogyban.

Gyanakodjunk! Az írott vagy hangüzenetek jellemzői, hogy sürgetnek, esetleg büntetéssel fenyegetnek. Arra próbálnak rávenni, hogy a sértett mellékleteket töltsön le, amivel az elkövető átveszi a készülék feletti irányítást, és kizárja a tulajdonost. A hivatkozásokkal azt akarják elérni, hogy a sértettek kattintsanak egy általuk üzemeltetett honlapra, ahol további adatokat szereznek meg.

Hárommilliós ruhavásárlás

Gyakoriak a market places csalások: Somogyban volt, aki meghirdetett egy 5 ezer forintos ruhadarabot és 3 millió forint megtakarítása bánta. A megszerzett adatokat tiltsa le a tulajdonos, mert előfordulhat, hogy eladják a dark weben, és később is felhasználják, tanácsolták a rendőrök. A csalók hihetetlenül gátlástalanok, arra is volt példa, hogy nemcsak ellopták a pénzt, de a banki hozzáféréssel személyi kölcsönt is felvettek a károsult nevében. Máskor telefonon a csalók arra figyelmeztették a sértettet, hogy ne vegye fel a másik hívást, mert nem a bank hívja, hanem a csalók – miközben valóban a bank hívta az ügyfelet, mert észrevették a gyanús tranzakciót. Gyanút keltenek a magyartalan megfogalmazások, furcsa csatolmányok. Nem árt a mobil eszközök használatakor nagyon figyelni.