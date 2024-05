A Magyarországon tervezési, mérnöki, gyártási és logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Flex tabi telephelyén új korszak kezdődött. Szerdán délelőtt hivatalosan is átadták a legújabb automatizált raktárat a cég hazai központjában, a somogyi városban. Az eseményen jelen volt Paul Baldassari, a globális gyártási és szolgáltatási divízió elnöke, Lang János, az EMEA-régió ipari üzemeltetési alelnöke, és Szabó-Kompanik Ágnes, a tabi üzem gyárigazgatója. Az átadóra meghívást kapott Schmidt Jenő, Tab város polgármestere is.

Az ünnepélyes keretek között bemutatott automatizált raktár a cég hatékony működését szolgálja. A 2 millió dolláros (700 millió forint) fejlesztés révén felépített 570 négyzetméteren elhelyezkedő létesítményben hét robot mozog az állványrendszeren belül, amelyeket a legmodernebb műszaki megoldásokkal szereltek fel. Ezek a robotok nem csupán a tárolt termékek pontos és gyors mozgatását teszik lehetővé, hanem jelentősen csökkentik a munkahelyi balesetek kockázatát is, biztonságosabb munkakörnyezetet teremtve.

A vendégeknek bemutatták, hogyan képesek a robotok a szinkronizált működésre, amely kulcsfontosságú a gyártási folyamatok zökkenőmentes kiszolgálásához. Az automatizált raktár fejlett algoritmusai valós idejű betekintést nyújtanak a készletszintekbe, így a cég vezetői és műszaki személyzete azonnal reagálhatnak a változó igényekre. Az automatizált rendszer nem csak a működési hatékonyságot növeli, hanem a költséghatékonyságot is javítja, a robotok pontossága és gyorsasága csökkenti a kiszolgálási időket.