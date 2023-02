A meteorológiai előrejelzések alapján már pénteken megerősödhet több térségben is szél, de szombaton gyakorlatilag az egész ország területén viharos, minimum 70 km/órás széllökésekre számíthatnak a közlekedők. A rendkívüli hideg miatt hóra és jégre egyaránt számíthatunk. Így elképzelhető, hogy a tavaly tavaszi vihar szörnyeteg is kialakulhat. Az előrejelzések alapján Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében is nagyobb, 90 km/órát is meghaladó erősségű szélre számíthatnak a közlekedők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljes ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le.

Kaposvár megyei jogú város közleményében is kitér arra, hogy ilyen nagyerejű szélvihar már régen volt Kaposváron, így a megszokottnál több lehet a meggyengült vagy elszáradt faág, amely letörhet, valamint a tetőkben és különböző szerkezetekben is előfordulhatnak károk.

A tájékoztatást követően Szita Károly polgármester fokozott ügyeletet rendelt el a városüzemeltetésnél. A városvezető arra kéri a kaposváriakat és a hozzánk látogatókat, hogy fokozottan figyeljenek oda, ha szabadtéren tartózkodnak.

Továbbá, ha lehet, ne parkoljanak fák alatt, a szabadtéren hagyott értékeikre is vigyázzanak. A polgármester külön kéri a városlakókat, hogy egymásra is figyeljenek oda, kiváltképpen a gyermekekre és az idősebb polgárokra!

Fotós: met.hu

Az autósoknak érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon, ahol a közútkezelő Útinform szolgálata folyamatosa publikál aktuális információkat az országos közutakról. Bár hűvösebbre fordul az idő, továbbra se dobjunk a tűzre háztartási hulladékot, lakkozott, festett vagy nedves fát, ezek ugyanis amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, a lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, és így visszaáramolhat a füst a házba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint megfelelő fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg fűtés közben könnyen izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

Fontos tudnivalók a nagyobb katasztrófák elkerüléséről:

Fával, szénnel üzemelő berendezés közelébe ne pakoljunk éghető anyagot!

A kipattanó szikra felfogására fémből készült parázsfogó tálcát használjunk.

A tisztító ajtókat állandóan tartsuk zárt állapotban.

A hamut és a salakot teljesen lehűtött állapotban ürítsük fémkonténerbe.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

Tegyen meg Ön is mindent családja biztonságáért! Éljen az ingyenes lakossági kéményseprés lehetőségével! Ezt a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon, vagy a 1818-as hívószámon a 9-es, majd 1-es menüpontot kiválasztva lehet megtenni.