Napközben napsütéses, időnként mérsékelten felhős, kellemesen meleg idő ígérkezik. Csapadék általában nem hullik. Már reggelre legyengül a légmozgás, majd a délután folyamán már ismét élénkülni kezd. Erős lesz az UV-sugárzás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 29,

szerda reggel 15,

szerda délután 26,

csütörtök reggel 18 fok körül alakul.

A légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyeknél melegfronti hatások tapasztalhatók. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön is többségében napos, délután gomolyfelhősebb idő várható, majd szórványosan, összességében kevés helyet érintően, de a késő délutáni, esti és az éjszakai órákban is záporok, mérsékelt zivatargócok is kialakulnak. Megmarad a nyugat-kelet közötti hőmérsékleti különbség: délkeleten kifejezetten fülledt hőség ígérkezik, míg nyugaton inkább 23-26 fok a valószínűbb. Ugyancsak a nyugati országrészben várható délután, este felélénkülő, olykor erős lökésekkel is kísért É-i szél.

- Pénteken és a hétvégén, egy lassú mozgású, hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat. Emiatt változékony, országrészenként is jelentősen eltérő időre készülhetünk.

Pénteken hajnalban a záporok nagyrészt megszűnnek, várhatóan kitisztul az égbolt és zömében napsütéses, nyugaton mérsékelten meleg, délkeleten, keleten nagyon meleg, fülledt időre van kilátás. Az északnyugati térségben lehet napközben is több felhő, melyből elszórtan záporok is kialakulhatnak, így ott a hőmérséklet is alacsonyabban tetőzik. Este, majd éjjel előreláthatólag országszerte megnő a csapadékhajlam: északnyugaton borús időben heves záporok, kiadós esők, másutt szórványosabban, de esetenként viharos zivatargócok kialakulásával lehet számolni. Nyugaton viharossá erősödhet az ÉNY-i szél.

Szombatra már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de az ország nagyobb részén felhős, esőkkel, záporokkal, egy-két zivatarral tarkított, hűvösebb idő látszik valószínűbbnek. A Tiszántúlon lehet még eleinte napsütés, melegebb idő, de napközben ott is labilizálódó légkörre, szórványosan zivatarok, záporok kialakulására van kilátás.

Vasárnap várhatóan kelet felé mozog a frontfelhőzet. Nyugaton már kitisztulhat az égbolt, de erős É-i szél miatt kifejezetten hűvös idő körvonalazódik, míg keleten még felhős idő, szórványosan esők, záporok valószínűbbek.

- Hétfőn délelőtt átmenetileg lenyugszik a légkör, napközben napos, mérsékelten meleg, nyugaton hűvösebb idő ígérkezik, de már az esti órákra egy újabb front közelítheti meg az északnyugati határvidéket. (forrás: eumet.hu)