Elsősorban a Dunántúl és az északi határvidék felett szakadozhat olykor a felhőtakaró, így abban a térségben kevés, időszakos napsütés is előfordul. A felhőzetből szórványosan kialakulnak futó záporok is, de tartós, jelentős mennyiségű eső nem valószínű.

Tovább csökken a hőmérséklet. A hidegebb hajnalt hűvös délután követi. A maximum hőmérséklet helyenként 1-2 fokkal az évszakos átlagnál is hűvösebb lehet, de inkább az évszakos átlag körül alakul.

Éjszaka is zömmel felhős lesz az ég itt-ott, átmeneti időszakokra elvékonyodó felhőzettel. Elszórtan rövid zápor, szemerkélés is előfordulhat. A légmozgás gyengének ígérkezik. Párásság, foltokban köd is képződhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 14,

csütörtök reggel 5,

csütörtök délután 6,

péntek reggel 4 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken változóan napos-felhős, délelőtt inkább felhős, párás, majd délután naposabb időre van kilátás. Ezen a napon is előfordulhatnak itt-ott gyenge záporok. A légmozgás eleinte gyenge lesz, majd estétől fokozatosan D-ire fordul és élénkülni kezd.

- Szombaton az ország nyugati felén élénk, északnyugaton olykor erős DK-i szél fújhat. Nyugaton erősebben felhős idő a valószínűbb kisebb esőkkel, míg a középső és keleti térség felett szakadozott felhőzetre, változó napsütésre van inkább esély. Ismét emelkedni kezd a hőmérséklet.

- Vasárnap is melegfront alakíthatja az időjárást. Országszerte élénk, sokfelé meg-megerősödő DK-i szél fúj és hoz további enyhülést. Most az látszik valószínűbbnek, hogy gyorsan változó felhőzet, időszakos napsütés mellett elszórtan alakulnak majd ki záporok.

- Hétfőre és keddre egyelőre mérséklődő szél, szakadozott felhőzet, napos jellegű idő a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)