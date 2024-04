Szombaton ismét hidegfront érkezik hazánk térségébe. Délelőtt a nyugati országrészben, estére már a déli és középső megyékben is feltámad, erősödik az ÉÉNY-i szél. Keleten mérsékeltebben élénkülő légmozgás a valószínűbb.

Többnyire felhős égbolt várható változó vastagságú, olykor szakadozó, gomolyosodó felhőzettel. A Tiszántúl térségében van főként esélye tartósabb napsütésnek.

A felhőzetből elszórtan, nagyobb valószínűséggel a Dunántúl térségében és északon alakulnak ki futó záporok.

Este, éjjel a keleti országrészben is felerősödik várhatóan az É-i szél. A Duna-Tisza közén lehet mérsékeltebb a légmozgás. Nyugaton erősen, keleten változóan felhős időben elvétve, inkább nyugaton lehet zápor. (Az Alpokalja magasabban fekvő tájain hózápor is kialakulhat.)

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 13,

szombat reggel 4,

szombat délután 11,

vasárnap reggel 2 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap az ország nyugati felén erősebben felhős időben elszórtan, de ismétlődően alakulhatnak ki záporesők. Hűvös napra van kilátás. Ezzel szemben keletebbre el-elvékonyodó, szakadozó felhőzet mellett ki-kisüthet a nap és a hőmérséklet is valamivel enyhébbnek ígérkezik.

- Hétfőn és kedden napos és felhősebb időszakok váltakozása most a legvalószínűbb olykor kissé élénkebb É-i széllel. Elvétve kialakulhat futó zápor is, de nem látszik jellemzőnek a csapadék.

- Szerdára egyelőre szeles, felhősebb idő ígérkezik délelőtt kiadósabb esővel, majd délután szakadozó felhőzettel.

- Csütörtökön, pénteken szakadozó, csökkenő felhőzet mellett egyre több napsütésben lehet bízni. Fokozatos enyhülés kezdődhet. Kisebb zápor ugyan még kialakulhat, de jelentős mennyiségű eső nem látszik.