A férfi végig feszülten figyelt a vádlottak padján, tolmács fordította neki az elhangzottakat. Láthatóan felkészült a keddi tárgyalásra, és a korábban készített feljegyzései alapján sokat kérdezett a tanúktól. A törvényszék a vádlottat távollétében életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy legkorábban 40 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Időközben azonban Izrael kiadta a palesztin férfit hazánknak, ezért újrakezdődött a tárgyalása. A tanúk másodszor is eljöttek, és a férfi most észrevételeket fűzhetett a vallomásaikhoz.

– Sokkal rövidebb lesz, de mindent meg kell ismételni – világosította fel a tanúkat Vadócz Attila bíró.

Előbb Mónikát, az édesanya barátnőjét hallgatták ki, aki csak annyit mondott, hogy az anya aggódott, hogy a lány nem fejezi be a tanulmányait a kapcsolata miatt. Ezután az anya munkatársát kérdezték ki; ő megerősítette, hogy a nő nem szerette a mécseseket. A vádlott megkérdezte, hogy honnan tudja, hiszen nem is járt a lakásán. Az ügyvéd azt kérdezte a kolléganőtől, hogy az anya ösztönösen féltette-e a lányát, de a munkatársnő fenntartotta, hogy a férfi indulatossága miatt, bár a tanú szerint a férfi féltékenysége nem volt kóros.

Ezután a helyszíni tűzvizsgáló lépett a pulpitushoz.

– Nagy tűz nem volt, csak füst – foglalta össze a szakvéleményét a tűzoltó alezredes. – Két egybenyíló szoba volt, de köztük nem volt égésnyom. A két ágy volt két külön tűzfészek, illetve egy rattan fotel. Nyílt lángon kívül egyéb gyújtóforrás nem volt.

Sok kérdése volt kedde na gyújtogatással vádolt férfinek.

Az ügyész kérdésre a tűzvizsgáló elmondta, hogy a lány, Krisztina holttestén sok ruha volt felhalmozva. Példátlanul szokatlannak, sőt a gyakorlatban elő nem fordulónak tartotta, hogy az áldozatok az ágyon feküdtek, és egyikük sem próbált menekülni.

Kiderült, hogy a bejárati ajtó üvegét a tűzoltók ütötték be, és a kulcs belülről volt a zárban. A helyszínre érkező tűzoltók szerint a két szoba közötti szárnyas ajtó csukva volt, és egy fregoli állt előtte. Ez azt valószínűsíti, hogy a tűz egyszerre két helyen nehezen keletkezhetett volna véletlenül.

Megköszönte, hogy megmentették az életét

A palesztin férfi azt tudakolta a tűzoltóktól, hogy munka közben elmozdítottak-e tárgyakat a szobában, illetve megtehette-e ezt a tűzoltófecskendő ereje. Felhívta a figyelmet arra, hogy az áramdoboz elolvadt, de a tűzvizsgáló szerint ennek a nagy hő volt az oka, nem onnan indult ki a tűz. A vádlott az egyik tűzoltótól megkérdezte, hogy olyan előfordult-e a praxisában, hogy valaki szándékosan tüzet okozott, és bezárta magát. A tűzoltó erre vállalt vonva azt felelte, hogy ebben az esetben ott az erkély, ahonnan a férfit is lehozták. A vádlott meg is köszönte, hogy megmentették az életét. A tárgyalásra a testvérei is eljöttek, csendben figyeltek a hátsó sorban. A tárgyalás októberben folytatódhat, mert addig elmeszakértők vizsgálják meg a vádlottat, és a szakvéleményt le is kell fordítani.