Ezután felolvasták az eddig keletkezett bírósági iratokat, ehhez a vádlott észrevételeket tehetett, és sűrűn élt ezzel a jogával, néha többször is felvetve ugyanazokat a témákat. Azt is kifejtette, hogy egy birtokában lévő izraeli szakértői vélemény szerint hibás a magyar tűzoltósági szakértők feltételezése, hogy a három tűzfészek között nem volt kapcsolat, ugyanis a felfelé szálló hőhatás képes lehetett arra, hogy a másik szobát is lángra lobbantsa. Egy embert álmában nem lehet úgy megtámadni a lakásban, hogy az ott alvó másik ember ne ébredjen fel, tette hozzá. Az áldozatok halálát oxigénhiány, vagyis fulladás okozta, de ez égéstermékek belélegezésétől is fakadhatott, érvelt. Azt is igyekezett cáfolni, hogy féltékeny lett volna, ennek kapcsán megemlített egy esetet, amikor barátnőjével beült egy egyetemi órára, de állítása szerint ez nem azért történt, mert ellenőrizni akarta, csak nem volt hová mennie Pécsen.

Égett ajtó, és nyom a mécsesen

Herke Csongor ügyvéd is több észrevételt tett, a többi között felhívta a figyelmet arra a helyszíni tűzoltósági fotóra, ami egy megégett ajtót mutatott, holott a szakértői vélemény szerint az ajtó nem károsodott. A DNS-szakértői véleményhez is megjegyzéseket fűzött. Rámutatott, hogy a genetikai szakértő egy teamécsesen és egy párnahuzaton csak az elhunyt anya DNS-ét mutatta ki, ez pedig azért különös, mert szerinte akkor a vádlott nem fogta meg ezeket a tárgyakat. A párnát sem, ami lehetett a gyilkosság eszköze. A vádlott azt mondta, hogy az anya szokott teamécsest gyújtani, de a tanúk nem tudtak erről a szokásáról, sőt azt bizonygatták, hogy félt a mécsesektől, valahogy azonban mégis csak a nő fogta meg ezt a mécsest. Miután a tárgyalás elhúzódott, a perbeszédek március 7-én következnek.