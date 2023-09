Véleménye szerint több szerencsés mozzanat is közrejátszott abban, hogy a két pilóta egy karcolás nélkül megúszta a balesetet. Számított, hogy az egyikük egy rendkívül képzett pilóta volt, aki betanuló pilótával repült. Kis magasságban történt a műszaki meghibásodás, amitől aztán elkezdett pörögni a helikopter, és ahogy vizet ért a gép, úgy fordult az oldalára. Közben a pilóták ki tudták nyitni az ajtaját, illetve a szélvédő üveg is kitört, így kijutottak a vízbe a légijárműből. A szeptember 7-én a gyakorlatozás közben történt balesetről az első bejelentés két perccel a történtek után érkezett. A két pilótát hat perc múlva már felvette egy közelben haladó magánhajó, miközben a vízi rendészet hajója is úton volt.