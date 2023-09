Az idén a legtöbb bejelentés Fejér vármegyéből érkezett, ahol 221 alkalommal riasztották a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred szakembereit. Ennél kevesebbszer, az idén összesen 25 alkalommal riasztották az ezred tűzszerészeit katonai eredetű robbanótestekhez Somogy vármegyébe, 11 esetben soron kívül kellett vonulniuk az alakulat katonáinak.

Közel 150 kilogramm, somogyi eredetű robbanóeszközt ártalmatlanítottak a tűzszerészek eddig 2023-ban. Tavaly 61 rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerészügyeletére olyan robbanóeszközökkel kapcsolatban, amelyek Somogyban kerültek elő, és 12 esetben kellett azonnal intézkedniük az ezred katonáinak. 2022-ben összesen csaknem 400 kilogramm tömegű, Somogy vármegyéből származó robbanóeszközt hatástalanítottak, illetve szállítottak el.

Bőven akadtak érdekes esetek Somogyban csak augusztusban. Az arra kijelölt honvédségi robbantási területen semmisítettek meg a tűzszerészek egy 3 centis német repesz puskagránátot, melyet Balatonvilágosról, a Baross Gábor utcából szállítottak el a katonák. A Sió-csatorna Baross Gábor hídjához riasztották az alakulat katonáit Siófokra, mivel egy mágneshorgász feltételezett robbanóeszközt emelt ki mágnesével a vízből. A helyszínre érkezett tűzszerész járőr parancsnoka megállapította, hogy egy 8 centis magyar repeszgránát került elő gyújtószerkezet nélkül, szállítható állapotban. Elvitték a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. Siófokon, a Somogyi utcában egy hotel építési földmunkálatai közben találtak egy 5 centis német aknavetőgránátot az ott dolgozó munkások. A tűzszerészek elszállították, és később az arra kijelölt robbantási területen meg is semmisítették.

Fotó: Magyar Honvédség

Kelevíz és Mesztegnyő között, a 68-as főút mellett fakitermeléshez kapcsolódó földmunkák idején került elő egy robbanóeszköz. A helyszínre érkezett tűzszerész járőr parancsnoka megállapította, hogy egy 82 milliméteres szovjet repesz aknavetőgránátra bukkantak, amelyet egy közeli homokbánya területén robbantottak fel. A legjellemzőbben az építkezések során végzett földmunkák és mezőgazdasági munkálatok – például konyhakertek művelése – során kerülnek elő katonai eredetű robbanótestek.

Több olyan eset is előfordul, amikor túrázók, gombászók, erdészek találnak gyanús eszközöket. De vannak extrémebb bejelentések is, például amikor mágneshorgászoknak akad nem várt „kapása” – ahogy az a Sió-csatorna Baross Gábor hídjánál történt, számolt be róla Gajdos Milán főhadnagy, az alakulat kommunikációs tisztje.

Tilos megfogni, de azonnal jelenteni kell

Fontos kiemelni, hogy aki elhagyott robbanótestet, vagy annak látszó tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, a törvény szerint köteles azt haladéktalanul bejelenteni. Lehetőség szerint meg kell jelölnie a megtalálási helyet, majd értesítenie kell a területileg illetékes rendőri szervet vagy a település jegyzőjét. Tilos megfogni, arrébb vinni ezeket az eszközöket, ha azonban valaki mégis kézbe vesz egy ilyen szerkezeteket, akkor lehetőség szerint óvatos mozdulattal tegye vissza azt a földre. Ezután az önkormányzat jegyzője vagy az illetékes rendőri szerv ellenőrzi a bejelentés valódiságát, megjelöli a feltételezett robbanótest helyét, elhelyezi a robbanásveszélyre utaló figyelmeztető jelzést, végül bejelentést tesz a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére. Ezt követően érkezik a helyszínre a tűzszerész járőr, majd a katonák kezelik az előkerült robbanótestet vagy robbanótesteket.

Fotó: Magyar Honvédség