Felnőtt tartalmú képek és videók internetes feltöltéséből mintegy 15 millió forint bevételt szerzett az az adózó, akinél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogkövetési vizsgálatot végzett. A bevételét elmulasztotta feltüntetni bevallásaiban, azonban a jogkövetési vizsgálat hatására önellenőrzést nyújtott be, és mintegy hárommillió forint fizetendő adója keletkezett.

Az eset kapcsán a NAV arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak saját adatbázisai, például az Online Számla adatok vagy nemzetközi forrású információk alapján választja ki ellenőrzésre az adózókat, hanem szünet nélkül monitorozza az internetes tartalmakat, online piactereket, közösségi oldalakat is. Kockázatelemzői jogsértés gyanúja esetén ellenőrzést kezdeményeznek.

Így történt ez annál a celebnél is, aki egy brit közösségi platformról mintegy 15 millió forint bevételre tett szert. A közösségi oldal a „kreatív” tartalomgyártókat és „rajongóikat” hozza össze. A formás idomokról készült képeket, videókat havidíj fejében tekinthetik meg a rajongók, de további díjért egyedi kéréseket is megfogalmazhatnak. A tartalomgyártó korábban adószámot váltott ki tevékenységéhez, azonban a képek feltöltéséből származó bevételét nem tüntette fel bevallásaiban. A NAV megkereste a számláját vezető pénzintézetet, és a banki kivonatokon feketén-fehéren látszott a külföldi jövedelem. A jogkövetési vizsgálat hatására a bevallásait önellenőrizte, aminek nyomán mintegy hárommillió forinttal növekedett fizetendő adója. Az ilyenkor kötelező önellenőrzési pótlék lerovásával az adóbírság, a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék alól is mentesül az adózó.