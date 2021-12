– Az oltás az egyetlen hatékony védekezési eszköz a koronavírus járvány ellen, ezért arra biztatunk mindenkit, hogy aki még nem tette meg, oltassa be magát, akiknél pedig már 4-6 hónap eltelt a második oltás óta, kérje a harmadikat – tette hozzá az államtitkár. Megjegyezte: az oltóanyagok rendelkezésre állnak, a honvédség és a kormányhivatalok is segítenek az oltások gördülékeny lebonyolításában. Kiemelte: a járvány megállítása csak együtt sikerülhet és a lakosok biztonsága érdekében szombattól a szájmaszk használat is kötelező zárt térben. Megjegyezte: az oltópontot a következő hét után is nyitva lesznek, valamint a háziorvosok is folyamatosan kapják a vakcinákat, és a rendelőkben is lehetőségük van a somogyiaknak oltakozni.