Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász egyesület titkára közölte: a telepítés után nem lép életbe horgászati tilalom a Desedán. Keddtől azonban szigorúbb ellenőrzést rendelnek el, a munkába 12 halellenőr kapcsolódik. Munkájukat az éjjellátó-készüléken kívül speciális távcső is megkönnyíti. A bányai Forrás Horgászegyesület a hétvégén fejezte be az idei második telepítést, Varga Dániel elnök azt mondta: az idén összesen 21 mázsa halat helyeztek ki. Melynek csaknem 60 százaléka ponty volt, s ezen kívül került a tóba süllő és keszeg is.