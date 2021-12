– Délelőtt tizenegy óráig hetven embert oltottunk be: másodikat nem, csak elsőt és harmadik vakcinát adtunk be – mondta el Kisimre László, a Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Intézet igazgatója. Hozzátette: mind az öt oltóanyagot használták; a legtöbben a Pfizert vagy a kínai Sinopharm védőltást kérték. – Szerencsére mindenki egészségesen és az előírásoknak megfelelően szájmaszkban érkezett. Nem számítottunk ennyi jelentkezőre, de örülök neki és bátorítom őket, hogy egészségük érdekében oltassák be magukat – emelte ki az igazgató. Kisimre László megjegyezte: a legtöbb beoltott barcsi lakcímmel rendelkezett, a környező falvakból kevesebben jöttek el felvenni a koronavírus vakcinát.