Ungváriné Kun Eszter a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője kérdésünkre válaszolva elmondta, a 105 közalkalmazott 89 százaléka oltatta be magát a vírus ellen. Az intézményekben nem kötelező az oltás, a munkavállalókat viszont arra kérik, hogy maszkban dolgozzanak, azért is, mert sok esetben a gyerekek viszik be a vírust az óvodákba.