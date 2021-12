Csaknem 400 millió forintot nyert tüzelőanyag vásárlására Somogyban 224 önkormányzat. Két település barnakőszént, a többiek pedig keményfát vásárolhattak a rászorulóknak. A Belügyminisztérium adatai szerint Somogyban a legkevesebbet Kára kapta, 76 200 forint értékben vásárolhatnak tűzifát. A legtöbb támogatást – csaknem 8,9 millió forintot – Nagybajom költheti tüzelőre. Mivel nagy az igény a fára, ezért az önkormányzatok közül többen vásárolnak is még fát a lakosoknak saját büdzséből. Továbbá ha területükön kivágnak tüzelőnek való fákat, azt is a rászorulók kapják. A szociális tüzelőanyag-program 2011 óta működik, a támogatási keret 2021-re ötszörösére emelkedett. A keret idén is 5 milliárd forint, amelyre az ötezer lelkesnél kisebb települések pályázhattak. Az önkormányzatok a támogatás teljes összegét legkésőbb március 31-ig használhatják fel.