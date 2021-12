Vörös József 1969-ben lett a menetrendekért felelős csoportvezető. Irányításával a legbonyolultabb menetrendet is nagy megelégedésre készítették el, amit számítógép híján sokáig kézzel írtak. Két munkatársával ők is szállították a kész anyagot az Atheneaum nyomdába, amit a szedést követően ellenőrizni kellett, elvégezve az esetleges korrekciókat is. Amikor később a számítógép elterjedt, nekik kellett minden anyagot gépre vinniük. Vörös József fáradtságot nem ismerve gyakran hét végén és éjszaka is dolgozott. Amikor pedig a nagy somogyi ipari fejlesztések, a gyenge forgalmú vasútvonalak megszűnése és az iskolák körzetesítése miatt új járatok indultak, ezeknek az útvonalát is ő járta be.