A marcali székhelyű Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ a Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt pályázaton – Kovácsné Zrínyi Ibolyának, a kaposvári Nyár utcai Gyermek- és Utógondozó Otthon nevelőjének köszönhetően, aki korábban óvónőként „ásta bele magát e témába” –, elnyerte a Boldog Gyermekvédelmi Központ címet. Mégpedig azért, mert a 12–19 éveseknek havi tematika szerint boldogságórákat tart, melyekhez – mi sem természetesebb – boldogságleckék is társulnak, s tapasztalatait megosztja az alapítvánnyal. A Nyár utcai Gyermekotthon kéttucatnyi fiatalja erkölcsi tézisekkel ismerkedik hónapról hónapra, miközben szembesül a jóllét fontosságával is, és a kamaszok, nagykamaszok praktikus tanácsokat, ha úgy tetszik megoldási kulcsokat kapnak helyes életvezetéshez, kommunikációhoz, társas kapcsolatokhoz és az illemről is sok szó esik. A hatékonynak bizonyuló, bizalomra épülő szabadidős program során arról is tanulnak a diákok és fiatal felnőttek, miként lehet, s kell hálát adni, de biztatást kapnak a bocsánatkéréshez és a kiengesztelődéshez is, amely talán a „legrázósabb” téma az ifjak körében. A Bagdy Emőke pszichológus professzor fővédnökségével zajló projekt boldogságórái olyan témákat ölelnek körül, amelyek mind-mind a pozitív énképet erősítik, s fejlesztik az érzelmi intelligenciát, e téren pedig igencsak tetemes hiányosságaink vannak.