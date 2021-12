– Egyetemi tanulmányaim alatt dolgoztam az anatómiai intézetben kutatóként, majd a gyermekgyógyászati klinikára jelentkeztem, ám akkor éppen nem volt hely. A bőrgyógyászaton két állást is meghirdettek, így arra jelentkeztem. Találkoztam az akkori professzorral, aki értékelte az egyetem alatt végzett tudományos munkámat, a gyermekbőrgyógyászat iránti érdeklődésem is tetszett neki, így szeptemberben sikerült az állást megkapnom. A szakvizsga után még gondolkodtam, hogy visszakanyarodok a gyermekgyógyászat felé, de inkább maradtam. Addigra megtetszett a bőrgyógyászat, azóta sem bántam meg a választásomat. Talán a legszerteágazóbb orvosi szakma, számos egyéb szakággal kapcsolatos. Onkológiai vonatkozásban a melanoma malignum és az egyéb bőrdaganatok diagnosztikája és gyógyítása kiemelt feladat. Emellett a fertőzéses kórképek, vírusos, bakteriális és egyéb kórokozók kiváltotta betegségek azonosítása napi kihívást jelent. Nem szabad megfeledkezni az immunológiai és allergológiai megbetegedésekről sem, melyeket sokszor a bőrtünetek alapján ismerünk fel. Számos veleszületett vagy genetikusan meghatározott kórkép, a pikkelysömör, az atopiás dermatitis, de a rendszeresen visszatérő csalánkiütések is befolyásolják a betegek életminőségét, melyeket a modern kezelési eljárásokkal tartósan tünetmentesíthetünk.