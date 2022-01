Kaposváron most több mint 30 dolgozó igényelte az oltást, nagy részük a harmadik, ismétlő vakcinát adatta be magának. A marcali gyáregységben is meghirdették az oltási akciót, de ott most kisebb volt az érdeklődés. Minden résztvevő Pfizert kapott a nagyvállalat oltási kampányának következő állomásán.

A cégnél az átoltottság a szellemi foglalkozásúak körében elérte a 80 százalékot, míg a fizikai dolgozók között lényegesen alacsonyabb. Általánosságban véve elmondható, hogy három alkalmazottból kettő van beoltva náluk, tudtuk meg Fábián Balázstól, a Videoton-Elektroplast Kft. ügyvezetőjétől. A 60 százalékos eredmény az országos átlagnak megfelelő. Ha lesz rá igény, folytatódni fog az akció, mert a pénteki időpontot is azért tűzték ki, miután többen jelezték a dolgozók közül, hogy felvennék a harmadik oltást. A tavalyi akcióik nagyon sikereseknek bizonyultak, összesen 250 embert tudtak beoltatni.

A hétvégén a kaposvári háziorvosok sem pihennek. Rudas Rozália, Mózes Gyöngyi, Fülöp Norbert háziorvosok pénteken délután kettőtől hatig várták az oltásra jelentkezőket. Zsákai Zsoltnál és Horváth Ágotánál a pénteki időpont mellett január 15-én szombaton is felvehető a vakcina 10 órától egészen 18 óráig. Technikai okok miatt a január 15-re szervezett oltás elmarad Lengyeltótiban. Az oltási lehetőség Fonyódon, a Szent István u 27. szám alatti szakrendelő épületében kialakított oltópontban biztosított 15-én, 10 és 18 óra között.