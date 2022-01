Pénteken reggel csupa izgatott gyerek ült a kaposvári Katolikus Általános Iskola padjaiban. A diákok izgatottságát az okozta, hogy kézhez kapták a félévi értesítőket.

– Csupa ötöst várok – mondta lapunknak az első osztályos Szerecz Emese, aki azt is elárulta nekünk, hogy kedvenc tantárgya az olvasás.

– Az első osztályosok szöveges értékelést kapnak. Ha valamit nem értenek a leírásban, elmagyarázzuk nekik, de többnyire megértik, mit jelent az, hogy valaki együttműködő, vagy jól teljesített. Eltelt egy félév, ezt abból is érzik, hogy egyre több feladatot oldanak meg egyre kevesebb idő alatt – mondta Szíváné Mareczky Bernadett, a legkisebbek tanítónője. A pedagógusok igyekeztek a gyerekek izgalmát csillapítani, a bizonyítvány mellé néhány kedves és elismerő szót is kapott mindenki. – Szépen festek, ezt mondta a tanítónéni, miután felolvasta a nevem és odaadta a bizonyítványomat – mosolygott maszkja alatt az első osztályos Kovács Dóra, aki egy-egy dicséretet is bezsebelt hittanból és magyarból. – Otthon is szoktam gyakorolni az írást, a számolást és az olvasást. S internetes videók segítségével tanulok rajzolni – árulta el gyönyörű bizonyítványa titkát a kislány.

A harmadikos Vincellér Levente már rutinosnak számít, ami a bizonyítványát követő gratulációk fogadását illeti.

– Nincs egyetlen négyes sem benne, kizárólag ötösökkel van tele – mutatta büszkén a félévijét a kisfiú. – Eddig minden évben kitűnő volt a bizonyítványom, a félévi is nagyon jó lett. Öt tantárgyból dicséretet kaptam. Meg kellett dolgozni a jó jegyekért, bár nem volt nehéz. Minden tantárgyat szeretek, de kedvencem a matematika – magyarázta a kisfiú, aki hetente kétszer még zeneiskolába is jár, ahol szintén a napokban osztanak bizonyítványt, ahogy a többi művészeti iskolában is.

Maradt az átlag a megyeszékhelyen

A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tizenegy tagintézményében 3567 tanuló kapott pénteken bizonyítványt. A tanulmányi átlagok a tavalyi évhez képest stagnálnak, 3,96–4,54 között mérhető az iskolák eredménye.

– Annak ellenére, hogy a jelenléti oktatás folyamatosan karanténnal és megbetegedéssel terhelt volt, a tanulmányi eredmény nem romlott a tavalyi tanév végihez képest – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója, aki e tekintetben sikeresnek ítéli meg az elmúlt félévet. A gyerekek viselkedésével azonban már kevésbé volt elégedett a kaposvári főigazgató. Elmondta: sokuk magatartási problémákkal tért vissza, nehéz volt visszaszokniuk az iskola rendjéhez.