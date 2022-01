Többfunkciós kiállító-és szolgáltató tér lesz az az új kulturális központ, amelyet csütörtökön adtak át Zamárdiban a teniszpálya mellett.

A rendezvényen jelen volt Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője, Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, és Csákovics Gyula polgármester. Kormányzati támogatással, TOP-os beruházásból, összesen 431 millió forintból készülhetett el az új, Balaton-parti kulturális centrum.

A település vezetője elmondta, hogy Zamárdiban élők figyelmét felkeltette a különleges épület, amely több építészeti fórumon is kedvező kritikákat kapott. Repülő csészealjnak is becézik a helyiek, mert egyedi, ellipszis alakú tere van, hatalmas, nyitott, külső terasszal.

Az extrém megjelenésű épület hamarosan hozzá fog tartozni Zamárdi arculatához, hangzott el a megnyitón. Létjogosultsága van, mert új alternatívát jelent az itt élők és a nyáron érkező turisták számára, tette hozzá Csákovics Gyula, aki arról is beszélt, hogy az üzemeltetésre már kiírták a pályázatot. Jó menedzseléssel sok fantázia lehet a helyben, vélte.

Házassági helyszínnek már keresték, fotózásoknak, divatbemutatóknak, jótékonysági borárverések ideális helyszíne lehet, és nem utolsósorban a szomszédos teniszpálya közönségét is kiszolgálja majd. A fiatalok közkedvelt találkozóhelyének is tervezték, mert virtuális játékokat is tartalmaz a kulturális központ.