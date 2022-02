Hidegen Légió ötlete 2018-ban fogalmazódott meg egy baráti társaságban, melynek tagja Gerő András hajós újságíró és vitorlázó is, aki előszeretettel bont vitorlát a téli Balatonon is. Így jött az ötlet, hogy közösségi szintre emeljék ezeket a túrákat. 2018-től kezdve minden év februárjában gyülekeznek a hajózás szerelmesei a lellei kikötőben. Vasárnap napos időben futott ki a hat hajóból álló Hidegen Légió.

– Olyan helyekre megyünk idén, melyek eddig kimaradtak – árulta el az indulás előtt Tóth Balázs, a rajtnak otthon adó BL YachtClub ügyvezetője. – A Balaton nyugati részét vesszük célba, a Szigliget-Keszthely-Balatonfenyves vonalon fogunk hajózni – folytatta az esemény egyik ötletgazdája. – Komoly célunk megmutatni, hogy egyre népszerűbb a téli Balaton – mondta Tóth Balázs.

A különleges túrára már internetes hajós fórumokon is jelentkeztek a csatlakozni vágyók, különlegességnek számít a téli Balaton.

– Ha nincs jég, akkor hajózunk – vallja Gerő András, aki szerint ilyenkor teljesen más arcát mutatja a Balaton. Az ötletgazda szerint mások ilyenkor a tó színei, mivel a planktonok az alsó rétegben vannak így áttetszőbb a Balaton vize. Azt is megtudtuk hogy a téli időszakban más a hullámzás, és a víz tömörsége, ha fagyhatár alá kerül a hőmérséklet, akkor ropognak a vitorlás. – Annél nincs különlegesebb élmény, mint havazásban vitorlázni – mesélte Gerő András.

A különleges túrát minden évben fülig érő szájjal teljesíti a társaság, mely minden évben tanul is valamit a biztonságról. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a szintén ötletgazda Bagyó Sándor tartott eligazítás indulás előtt. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke felhívta a figyelmet a megfelelő ruházat használatán túl az elmaradhatatlan mentőmellény szerepének fontosságára is. Elhangzott: télen fontos a megfelelő felszerelés és ennek karbantartása, ellenőrzése is.

Érdekesség hogy a Hidegen Légió alapítói között van az a Szentmarjai Gábor is, aki januárban új Kéksál-rekordot állított be három társával. A nyári Kék Szalag útvonalát teljesítették január végén 15 óra 21 perc alatt, így új csúcsot állítottak be.