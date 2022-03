Hosszú tervezés után útjára indítottuk portálunkon, a sonline.hu oldalon podcast csatornánkat. Ez az új internetes műfaj hatalmas lehetőségeket rejt, így még többféle módon tájékoztathatjuk olvasóinkat, illetve most már hallgatóinkat is.

Rendszeresen megjelenő internetes adásainkban olyan különleges somogyi, illetve a megyénkbe látogató embereket szólaltatunk meg, akik valamilyen szempontból értéket közvetíthetnek. Érdekesek, híresek, olyanok, akiknek véleményét, álláspontját vagy éppen történetét mindenképpen érdemes meghallgatni.

Elsőként Jóföldi Endrét, a Precognox Kft. tulajdonosát hívtuk meg műsorunkba. Szűcs Tibor, a Somogyi Hírlap szerkesztője beszélgetett vele annak kapcsán, hogy a cég ebben az évben is meghirdette az év informatikatanár pályázatát, mely egyre nagyobb siker a somogyi pedagógusok és iskolák körében. Ám éppen ezen pályázat kapcsán, és a beszélgetés alatt ismerhetjük meg az embert, aki a kezdeményezés mögött áll. A közel háromnegyed órás műsorunkban olyan témák is előkerülnek, mint az agyelszívás jelensége az informatikában, vagy az ukrán háború és az informatika összefüggései. Jóföldi Endre beszél munkájukról, a laikusok számára talán kevésbé ismert szövegbányászatról, de arról is, hogy a jó szakembert nem egyszerűen csak megtalálni kell, de ki is kell nevelni.

Adásainkat videós formában megtalálhatják YouTube-csatornánkon, de a podcast műsorainkat elérhetik a sonline.hu oldalunkon és a legismertebb podcast-oldalakon is. Érdemes feliratkozni műsorainkra, hiszen időről időre bemutatjuk, milyen értékes vagy éppen érdekes emberek élnek köztünk. Csatlakozzon hozzánk, beszélgessen velünk! Barkóczy László



A YouTube-on is megtalálható a műsor