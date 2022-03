Az országos elismertségnek örvendő Kistücsök étterem séfjének előadásában a zöldségek, mint főételek kerültek középpontba, s kiderült: hús nélkül is lehetséges páratlan ízélményt biztosítani a vendégek számára.

A második képzési napon a halak kerültek előtérbe, ponttyal, fogassal, harcsával, pisztránggal, angolnával és tokhallal is dolgozhattak a résztvevők. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. haltermelési igazgatója, Fodor Ferenc rövid ismertetőt tartott a fajtákról, beszerzési lehetőségükről.

Később Pesti István vezette be a résztvevőket a fine dining világába. Mesélt a Platán Gourmet Étterem elindulásáról, működéséről, illetve arról, hogy a hozzájuk ellátogatóknak miért lesz valóban komplex élményben részük. Mint mondta, a saját kertészettel a konyha által támasztott igényeket is ki tudják elégíteni, ráadásul olyan zöldségek felhasználására is van így lehetőség, amelyek kereskedelmi beszerzése nagyon nehézkes.

A Balatoni Gasztroakadémia résztvevőire még két képzési alkalom vár. Molnár Péter marha és steak, Nábelek Zsófia pedig tányérdesszert témában tart előadást. A Balatoni Gasztoakadémia képzése iránt óriási az érdeklődés, így a Siófoki Szakképzési Centrum és szakmai partnerei már újabb tréningek indításán dolgoznak.





Forrás: Karsai Krisztian -MozgoKepes Studio



Fotók: MW