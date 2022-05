Az ökumené jegyében zajló kerekasztal-beszélgetés házigazdája Vágvölgyi Gergely, aki hétről hétre 4 vendéget kérdez.

A közelmúltban somogyi vonatkozása is volt a műsornak; Varga László kaposvári megyés püspök és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is megoszthatta gondolatait Jézus kereszthaláláról, illetve a közelünkben dúló háborúról. Varga püspök egyebek mellett megjegyezte: számára a háború azt jelenti, hogy Krisztus szenvedéstörténete folytatódik, ugyan megtörtént a feltámadás, de ő közösséget vállal továbbra is a szenvedőkkel. Jézus passiója nem ért véget, ott van azokkal, akiket elítélnek, megaláznak, akikkel igazságtalanul bántanak, s emiatt meg kell halniuk. Steinbach püspök megjegyezte: arra kéri az Urat, hogy határtalan szeretetével megszerzett bölcsessége érvényesüljön e tébolyodott világban. L. S.