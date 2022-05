Kihívás napi programokra várták a gyerekeket és a felnőtteket a balatonszabadi Pusztatoronynál. A Sióvölgye Turisztikai Egyesület és az önkormányzat harmadik alkalommal hívta meg a megyei múzeum munkatársait.

Honti Szilvia és Varga Máté előadásában Balatonszabadi középkorát mutatta be. A gyerekek megismerkedhettek régészeti leletekkel és a Pusztatorony történetével is. Fridrich György, az egyesület elnöke elmondta: a helyi általános iskolások kerékpárral érkeztek a rendezvényre és futva fedezték fel a dűlőket, de lehetőségük volt lovagolni, íjászkodni is. Délelőtt a helyi cukorbetegek egyesületének tajai nordic walkingoztak. A szervezők célja az volt, hogy a Kihívás napja alkalmából mind a gyerekek, mind a felnőttek egy tartalmas napot töltsenek el, amelyből a mozgás sem hiányozhatott.