A taszári, csökölyi és a helyi diákokat nevelőik is elkísérték a versenyre, a zsűriben pedig helyet foglalt a hetesi polgármester, Pavelka Béla is. – Hagyományteremtő szándékkal hirdettük meg a versenyt, amellyel az intézmények közötti kapcsolatokat és a szakmai együttműködést kívánjuk elmélyíteni. A legfőbb célunk természetesen a történelem szeretetének, a múltunk megismerése iránti igénynek az erősítése volt – mondta lapunknak az esemény szervezője és lebonyolítója, Herczeg Jánosné történelemtanár.

Mindezt pedig játékos formában tették: a virágzó középkori Magyarország témakörét felölelő vetélkedőn a komolyabb tudást igénylő kérdések mellett többek között Toldi Miklóst, Kinizsi Pált és Dugovics Tituszt is megidézték a háromfős csapatok, illetve egy korabeli reneszánsz táncot is megtanulhattak a résztvevők. A versenybe a közönség is bekapcsolódott, a versenyzők írásbeli feladatai közben villámkérdésekre válaszolhattak. A jó feleletek jutalma minden esetben édesség volt. A versenyt Hetes nyerte, második lett egyetlen ponttal lemaradva a taszári iskola, a harmadikak pedig a csökölyiek lettek.

Varga László





Fotó: V. L.