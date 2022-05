Negyvennyolc forint. Ennyit kaptak gyermekenként az iskolaorvosi szolgálatot ellátó házi gyermekorvosok az elmúlt években havonta. Ez nem érte meg nekik, a rendszer fenntarthatatlan lett. Lépni kellett. A szolgálat teljesítését január elsejétől főállású gyermekorvosok látják el.

– Az iskolaorvosi feladatokat a főállásuk mellett látták el a házi gyermekorvosok. Azt kérték, ezért a szolgálatért is annyi fizetést kapjanak, mintha szintén főállás lenne, ám ezt nem tudta volna a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozni. Kaposvár önkormányzata egy fenntartható, finanszírozható rendszert hozott létre az ellátás további biztosítása érdekében – mondta Nagyné Horváth Mónika kaposvári népjóléti referens.

Korábban három főállású iskolaorvos és 14 házi gyermekorvos részfoglalkozásban látta el a szolgálatot. Január elsejétől ötre emelték a főállású iskolaorvosok létszámát, a többieknek pedig megköszönték az eddigi együttműködést. Az önkormányzat két körzetet alakított ki, amelyhez az Irányi Dániel utcában felújítottak és berendeztek két rendelőt, amelyek minden igényt kielégítenek. Egyebek mellett új mosdóval, padozattal és klímaberendezéssel látták el őket. Két iskolaorvos rendel itt, 12-14 intézményt látnak el. Az iskolások és az óvodások a város különböző pontjairól ide járnak szűrővizsgálatokra és oltásra.

– Némelyik iskolából eddig is sétáltak ennyit az iskolaorvoshoz. Van olyan intézmény, ahová még most is kijárok, de érkeznek iskolások az új rendelőbe is, például kötelező védőoltásra. Eleinte furcsa volt, mert eddig nem így dolgoztunk. Iskolaorvos és házi gyermekorvos is voltam – mondta Gerecs Eszter iskolaorvos. – Gyorsan történt a váltás, és sok gyermeket nem ismerünk korábbról, de minden diákkal igyekszem kicsit elbeszélgetni. Nagy segítségünkre vannak az iskolai védőnők, akik jobban ismerik a gyerekeket és az adminisztrációban is jártasak – tette hozzá.

– A Covid-járvány miatt egyelőre még kimentem azokba az iskolákba, amelyek saját iskolaorvosi rendelőkkel rendelkeznek. A gyerekeknek így nem kellett tömegközlekedést igénybe venniük a járvány alatt, ám szeptember elsejétől már valamennyien az Irányi utcai rendelőkbe jönnek hozzám – mondta Csernyi Anna iskolaorvos, aki az iskolák rendelőit is végignézte a szolgálat átvételekor.

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta: a tanításból nem vesz el sok időt, hogy az iskolaorvoshoz már nem az oktatási intézmény saját körzetébe mennek a gyerekek.



Jó tapasztalatok

– Köszönet illeti a gyermekorvosokat, akik eddig ellátták a feladatot – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató. – Csupa jó tapasztalatot szereztem az átszervezés kapcsán. Kedves, kompetens szakemberek lelkesen fordultak az iskolaorvosi szolgáltatás felé. Gyors, szakszerű az ellátás, minden a megbeszéltek szerint történik – tette hozzá.





Új a kommunikációs csatorna is

Január elseje után nemcsak az iskolaorvosi rendszer, hanem ezen belül a szülőkkel történő kommunikáció is megújult a somogyi megyeszékhelyen – mondták el az iskolaorvosok a Somogyi Hírlapnak.

– Jó, ha a szülők tudnak róla, mi történik a gyermekükkel – – tájékoztatta lapunkat Csernyi Anna iskolaorvos –, ezért a KRÉTA-rendszeren belül, az „Iskolaegészség A” ponton keresztül kommunikálunk velük. Ez egy zárt rendszer, az iskolaorvos és a szülő láthatja csak a benne tárolt adatokat – tette hozzá Csernyi Anna, aki egyben arra is felhívta a figyelmet, a rendszernek előnyére válik, hogy a benne tárolt adatok akkor is lehívhatók, ha például a gyermek intézményt vált.