A Nagy Imre Társaság Somogy Megyei Szervezte emlékülést rendezett, majd a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Múzeumba vonultak, ahol Eörsi László történész mutatta be „Irgalomnak helye nincs” című könyvét. A résztvevők megkoszorúzták Nagy Imre szobrát, és meghallgatták Gárdonyi Mihályné szavalatát. A megemlékezők között ott volt a nagyatádi polgármester, Ormai István, aki a Nagy Imre Társaság országos elnökségi tagja.

Évek óta változatos módon igyekeznek a szülővárosában ébren tartani a mártír miniszterelnök emlékezetét, hiszen 1998 óta rendeznek megemlékezéseket, idézte fel Szántó László nyugalmazott főlevéltáros, a Nagy Imre Társaság megyei elnöke, aki ma is időszerűnek érzi Nagy Imre példáját. Összességében azonban az utóbbi években elhomályosult Nagy Imre emléke, és lecsendesett a körülötte folyó vita, mondta Eörsi László történész, aki úgy érzi, hogy 1956 és a mai háborús helyet között akad párhuzam. Nagy Imre személye azonban ma már nincs az érdeklődés homlokterében, és elvesztette az őt megillető rangját, amellett, hogy a történész szerint a negatívumokat is fel kell tárni a pályafutásában. Ilyen az a tény, hogy Nagy Imrének igazodnia kellett a sztálini rendszerhez, de végül nagy szerepet töltött be a magyar demokratikus hagyományok kialakításában.