A verseny előtt egy nappal érkeztünk Bátonyterenyére, ahol a délutáni órákban körbe jártuk a maconkai víztározót, megnéztük a kijelölt helyeket, a szektorkiosztásokat – kezdte beszámolóját Bódócsné Dencsik Renáta és Kopitár Viktória. – Ott már nagyon izgultunk, hogy vajon melyik helyet fogjuk kihúzni, de úgy voltunk vele, hogy akármelyik hely is jut majd, abból megpróbáljuk kihozni a lehető legjobbat.

Tavaly év végén több közös horgászat után döntött úgy Bódócsné Dencsik Renáta és Kopitár Viktória, hogy egy közös csapattá alakulnak, ugyanis minden közös horgászatuk jókedvvel, összhangban telt el.

– Az országos bajnokság előtt részt vettünk egy szintén 72 órás versenyen, ahol szinte az összes létező díjat begyűjtöttük – folytatták a történetet. – Bódócsné Dencsik Renáta most járt először a Maconkai-tavon, Kopitár Viktória pedig tavaly dobogós volt, így az ő akkori tapasztalatai alapján is jól fel tudtunk készülni. Este tartottunk a vacsora mellet egy utolsó megbeszélést a taktikát illetően, s utána mindenki pihenőre tért, hogy a versenyen kipihentek legyünk. Reggel 8 órakor kezdődött a sorsolás, ahol először azt a sorszámot húztuk, hogy hányadikként húzzunk ki a helyet, majd a helynek a sorszámát. Miután gyorsan kipakoltunk, felmértük az előttünk álló helyet, kimértük a távolságokat, majd nekiálltunk az etetésnek – mesélték a női horgászok.

– Az ob első halát mi fogtuk, ami nagyon hamar megérkezett. A következőkre viszont annál többet kellet várni. Nagyon meleg volt, az első 12 órában nehezen ment a halfogás, de bíztunk benne, hogy amint beérik az etetés, sok halat tudunk majd fogni. Péntek este felé aztán megérkezett a hidegfront, ami nagyon kedvezett mindenkinek, hiszen onnantól kezdve jobban ettek a halak. A szakadó esőben folyamatosan fárasztottuk a halakat. A verseny végéig sem tétlenkedtünk, mert a beérett etetésnek köszönhetően magabiztosan tudtuk fogni a szebbnél szebb példányokat. Felváltva próbáltunk pihenni, hogy a nagy melegben jobban bírjuk a 72 órás versenyt; összességében öt-öt órát tudunk pihenni a verseny ideje alatt. Szerencsére a halak nem hagytak minket. Folyamatosan voltak kapásaink; sőt, olyan is előfordult sokszor, hogy több kapásunk volt egyszerre – emlékezett vissza a páros.

– Három fajta ízvilágú bojlival készültünk Kurcz Gáborra és Takács Gergelyre hallgatva, ami szerencsére remekül működött most is. Összesen 62 darab halat fogtunk, aminek az összsúlya 562 kg volt, az átlaguk pedig verte a 9 kg-ot. A legnagyobb halunk egy 14,75 kg-os ponty volt. Ezzel az eredménnyel abszolút első helyezést értünk el. Szavakba nem lehet foglalni, hogy mennyire örülünk a sikernek; ezzel biztosítottuk helyünket a jövőre Franciaországban rendezendő világbajnokságra. Nagyon sokat és keményen dolgoztunk ezért az eredményért, de megérte a sok munka és a gyakorlás. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a segítséget Bódócs Sándornak, az edzőnknek, Takács Gergelynek a felkészítést, az előkészületeket és a folyamatos háttérmunkát, Kurcz Gábornak pedig a sok tanácsot és a szenzációs bojlit. Reméljük, hogy rövidesen újabb sikerről számolhatunk majd be – mesélték a lányok.

Az edzések és a felkészülés most sem szünetel: Kopitár Viktória a tavalyi ob-ezüstje révén szeptemberben Angliába utazik világbajnokságra, ahol reményeink szerint jól és eredményesen szerepel majd a magyar csapat.