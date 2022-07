12:05

Az Animal Cannibals tartott egy rövid koncertet a vízben.

11:40

Akadt, aki lufival úszta le a távot, azért hogy a szerettei lássák ha közeleg a célhoz.

11:30

Már az utolsó ember is a vízben van, hiszen lezárult 11 órakor a rajt.

11:10

A jubileumi, 40. Lidl Balaton-átúszás rekordot döntött, hiszen soha ennyien nem neveztek még az eseményre. Összesen tizenkétezren gondolták úgy, hogy szervezett formában – úszva vagy SUP-pal – szelik át a magyar tengert, vagy vállalják a féltávot. Magyarország 1073 településéről érkeztek próbázók, s szép számmal jöttek külföldről, szám szerint negyvenhárom ország ötszáz úszója vállalta a nagy kihívást.

10:50

Folyamatosan érkeznek a boglári célba az úszók, erről mutatunk egy élő videót.

10:40

Hamarosan lejár a rajtolási lehetőség mindegyik távon, 11 óráig ugorhatnak vízbe az úszók.

10:35

Így fest az átúszás a Balaton közepéről.

10:30

Az idén is lehetőség volt SUP-pal átszelni a Balatont, s nagyon sokan választották ezt az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alkalmatosságot.

– Körülbelül két éve SUP-ozok, s most éppen Balatonkenesén nyaralunk, s jó ötletnek tűnt, ha már van ez a lehetőség, akkor kihasználom – mondta a miskolci Farkas Bence Lőrinc, aki öt éven át jégkorongozott, most pedig bokszol. – Sokat gyakoroltam a nagy próbára, pénteken is lenyomtam ötkilométert. Ötven perc alatt teljesítettem a Révfülöp–Balatonboglár közötti hosszt, ez vélhetően jobb az átlagnál. Ha lesz rá lehetőségem, jövőre is itt leszek.

10:20

Információink szerint a rajttól 1,5 kilométerre található hajón ezidáig 22 úszó adta fel a próbát, míg a középső, három kilométernél horgonyzott hajón most adta fel két induló. Ezen a hrom hajón kicsit pihenhetnek a próbázók, vizet, szőlőcukrot kapnak.

10:10

Az idén a legidősebb úszó egy 86 éves férfi, aki 7 órakor rajtolt el.

10:00

Az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szombat délután egy erős széllel kísért száraz hidegfront érkezése várható️, ezért döntött a szervező bizottság a korábbi, hét órás rajt mellett. Továbbá 11 óra után már nem lehet elrajtolni a teljes távra, és 14 óráig be kell érnie mindenkinek.

9:50

Volt, aki első alkalommal vett részt a nagy próbán, mint például Kisbán Zsófia, aki Budapestről érkezett, s versenyszerűen kajakozik. – Mindig is szerettem volna átúszni a tavat, amolyan bakancslistás terv volt, de eddig nem sikerült eljutnom, mert mindig ütközött valamelyik erőpróbámmal – fogalmazott. – Ráadásul az 5,2 kilométer pont megfelel nekem, mert a maratoni szakágban is körülbelül másfél órás távom van, azaz ez egy kiváló lehetőség a felkészülésre a szeptemberi versenyemre. Ha tehetem, tehát nem lesz más hivatalos elfoglaltságom, akkor jövőre is itt leszek.

9:40

Már 6500-nál is többen rajtoltak el Révfülöpről. A Bahart arról tájékoztatta az úszókat, hogy az utolsó hajó Révfülöpre 15 órakor indul vissza.

9:20

Ha még nem rajtoltál el, mutatunk néhány tanácsot Dr. Zacher Gábortól.

9:00

Mutatunk Néhány fotót az első célbaérőkről.