Az éber kómában magatehetlenül fekvő barcsi nő életéről az elmúlt években mi is többször beszámoltunk. 2013-ban egy jóindulatú agydaganat eltávolítása közben fertőződött meg az asszony egy olyan baktériummal, ami miatt éber kómába került. Betegsége ellenére, férje gyerektartásért perelt, majd a végrehajtó fenyegette az asszonyt. Mozdulni nem tudott, kommunikálni csak pislogással volt képes a nő. Sokáig úgy tűnt akár ki is lakoltathatják panellakásából.

Édesanyja ápolta, de folyamatosan pénzügyi gondokkal kellett szembesülniük. Éppen ezért megsegítésére Facebook oldalt is indítottak a segíteni akarók.

Most az asszony felébredt, és az édesanyja szerint egyre jobban van, már tud egy kicsit mozogni is.

– Most már vannak reakciói, és van spontán mozgása is egy kevés – mondta lapunknak édesanyja, Kistaj Éva. – Ha jobban érzi magát, kérésre már pár dolgot meg is tud csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan jól van. Az alvás-ébrenléti ciklusai változnak. Az biztos, hogy mindenkit felismer. Szájon át etetem, próbáljuk felültetni. Van javulás, ezt mutatja az EEG vizsgálat eredménye is. A gyógykezelése folyatódik, először szeretnénk bejuttatni az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe (OORI). Januárban be tudnának ültetni egy agyi implantátumot, erre várólista van, utána mehetnénk egy barcelonai gyógykezelésre.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a kómában fekvő Varga Katalint a férje beperelte gyermektartásért, és éveken át nem találkozhatott a két gyermekével. Azóta a lánya nagykorú lett, és rendszeresen látogatja a nagybeteg édesanyját. A közeljövőben egy újabb bírósági per is vár a családra, miután orvosi műhiba miatt beperelték a kórházat, ahol a nőt kezelték. Százmillió forintos kártérítésre tartanak igényt, a per augusztus végén lesz a Kaposvári Törvényszéken. Kistaj Éva azt mondta, hogy továbbra is megterhelő az ápolás, ezért szívesen fogadja a segítséget.