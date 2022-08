– Úgy gondolom, semmi sem lehet fontosabb gyermekeink számára, mint megismertetni szülőföldjüket, növelve ezzel kötődésüket Somogy megyéhez. Ezért is jó érzés olvasni a kirándulásokat követő beszámolókat, melyek közül az alábbi három is mutatja, hogy jó döntés volt folytatni a programot – mondta el lapunknak Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke.

A lovagok eszményképére és illemre is tanították játékos formában a kadarkúti gyermekeket Patcán. Készítettek iniciálét saját monogramból, címert, kardot, koronaékszert, sokat játszottak, zenét hallgattak, fürdőztek. „A nyári melegben együtt jégkrémeztünk, boldogan, jól elfáradva tértünk haza. A legtöbb gyermek saját családi finanszírozásból egyáltalán nem vagy ritkán jut el Somogy megye akár közelebbi látványosságaihoz, attrakcióihoz. Számukra egy feledhetetlen élmény volt a kirándulás. Hiánypótlónak tartom a kezdeményezést” – írták Kadarkútról beszámolójukban. A megítélt támogatásból 15 gyermek belépődíját finanszírozták. Szintén a Katica tanyára kirándultak a taranyi gyermekek is; 25 hátrányos helyzetű diák kisvonatozhatott, vehetett részt langallósütésben, járhatta be a Bolygó Labirintust, vehette birtokba a trambulinokat és ebéd után a játszóházat.

„Csiga tanösvény” túrán ismerkedhetett a természettel, tanulhatta meg az erdei viselkedés szabályait 14 berzencei kisgyermek. A Sziágyi Erdei Iskola vezetője mutatta be az erdő növény- és állatvilágát, majd Petesmalomban a vizek és vízpartok élővilágával ismerkedhettek meg a kirándulók. Itt nem maradhatott el a vidraetetés, ahogy utána Nagysallérban a vadak magaslesről történő fürkészése sem. A kirándulás az ország egyik legszebb vadászati kiállításának megtekintésével zárult.

Valamennyi kirándulás még nem zárult. Van olyan település, mely a Roxinházba szeretné eljuttatni a gyermekeket, ám csak október elején lesz előadás. A pályázati feltételeknek azonban ők is megfelelnek, ugyanis október végéig kell elszámolniuk a támogatással.