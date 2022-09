Többségében nők és gyerekek menekültek a somogyvámosi Krisna-völgybe a háború elől, csupán két férfi volt az Ukrajna felől érkező menekültcsoportokban. Csaknem húszan még ma is itt várják, hogy otthonuk közelében csillapodjon a fegyverek zaja. – A többiekről annyit tudunk, hogy célba értek, megérkeztek Németországba, Olaszországba, Portugáliába – mondta Jurkovics István, Krisna-völgy kommunikációs vezetője. – Akik nálunk maradtak, azok a kertészetünkben, a szövészetünkben, virágkertészetünkben, a konyhán segítenek. Van, akinek szakterülete a szabászat, és a templomunkban is végeznek szolgálatot – sorolta.

– A gyerekek iskolába járnak, angolul sajátítják el a tananyagot. Ebben nagy segítséget nyújt az egyik ukrán anyuka, aki angolról ukránra fordít a fiataloknak. Ők valamennyien ukránok, és nem kárpátaljai magyarok, ezért külön öröm nekünk, hogy a gyerekek nagyon gyorsan tanulják a magyar nyelvet – mondta a kommunikációs vezető.

– Bár mindannyian szeretnék elfelejteni az átélt borzalmakat, de figyelik a híreket, hiszen családtagjaik, barátaik maradtak Ukrajnában. A tőlük tapasztalt alázat és hozzáállás kapcsán egy kicsit mi magunk is átértékeltük az életünket. Ők azt sem tudják, hogy lesz-e hova hazamenniük – hívta fel a figyelmet Jurkovics István, aki szerint Krisna-völgyben élők is rengeteget nyertek a vendégeik jelenlétével.



Együtt táboroztak a helyiekkel

Somogyvámoson fontosnak tartják, hogy ne csak lakhatást, ételt és munkát, hanem mentális segítséget nyújtsanak az Ukrajnából menekülteknek. Ezért programokat, családi összejöveteleket, kirándulásokat szerveznek nekik. Az ukrán gyerekek nyáron a helyi iskolásokkal együtt táboroztak.